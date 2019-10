Εικόνες από βάση στη Συρία που εκκενώθηκε βιαστικά από στρατιώτες των ΗΠΑ ενόψει της τουρκικής επίθεσης

Αμερικανοί στρατιώτες εκκένωσαν βιαστικά μία βάση κοντά στην πόλη Μάνμπιζ της Συρίας, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RT.

Ένα αραβικό συνεργείο του RT βρέθηκε μέσα στο συγκρότημα από το οποίο είχαν φύγει οι στρατιώτες λίγες ώρες νωρίτερα. Μάλιστα το οπτικό υλικό δίνει την εντύπωση ότι τα αμερικανικά στρατεύματα βιάζονταν και άφησαν πίσω εξοπλισμό και προσωπικά αντικείμενα.

Οι Αμερικανοί έφυγαν από τη βάση που βρίσκεται νοτιοδυτικά της Μάνμπιζ τη νύχτα της Δευτέρας μέχρι την Τρίτη. Η υποχώρηση έπεται της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει όλο το προσωπικό των ΗΠΑ ενόψει της τουρκικής επιχείρησης εναντίον των Κούρδων.

Το κενό των Αμερικανών συμπλήρωσε ο Συριακός στρατός. Ακολούθησαν οι πολεμικοί ανταποκριτές οι οποίοι εξασφάλισαν σπάνια πλάνα από το «μυστικό» στρατόπεδο.

Στα βίντεο φαίνονται οι υποδομές που έχουν μείνει ανέγγιχτες, καθώς και οι σκηνές των στρατιωτών.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του RT, προφανώς οι στρατιώτες έφυγαν βιαστικά και άφησαν πίσω τους έπιπλα, προσωπικά αντικείμενα ακόμη και ένα μισοτελειωμένο δείπνο. Ο πιο ευαίσθητος εξοπλισμός φαίνεται όμως να έχει αποσυναρμολογηθεί.

