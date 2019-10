Ιαπωνία: 67 οι νεκροί από τον τυφώνα Χαγκίμπις, 15 αγνοούμενοι

Ο τυφώνας Χαγκίμπις,ο οποίος έπληξε την Ιαπωνία τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 70 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό τον οποίο μετέδωσε το μεσημέρι [τοπική ώρα, 06:00 ώρα Ελλάδας] το δημόσιο ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Άλλοι δεκαπέντε άνθρωποι συνεχίζουν ακόμη να αγνοούνται, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της Ιαπωνίας, όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ, καθώς πάνω από 100.000 μέλη σωστικών συνεργείων εξακολουθούν να αναζητούν επιζήσαντες στις ζώνες που επλήγησαν από κατολισθήσεις και πλημμύρες, έπειτα από τις βροχές «χωρίς προηγούμενο» που έφερε ο τυφώνας.

Νέες καταιγίδες το πρωί της Τρίτης, που αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες ως το βράδυ κατά τόπους, απειλούν τους κατοίκους και περιπλέκουν το έργο των σωστικών συνεργείων — πυροσβεστών, αστυνομικών, ακτοφρουρών και στρατιωτικών.

"Amazing scenes": Canadian rugby players helped clean up damage caused by Typhoon Hagibis in Japan after their final World Cup match was canceled due to the deadly storm.

"More than a game, it’s the values behind it," Rugby Canada wrote. https://t.co/CTC7dVnDvH pic.twitter.com/FwEKmNieta

— ABC News (@ABC) 15 Οκτωβρίου 2019