Οι Τούρκοι βομβάρδισαν στόχο μια «ανάσα» από τη βάση των κομάντο των ΗΠΑ στο Κομπάνι

Ένα λάθος που θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις, ακόμα και την αντίδραση των ΗΠΑ, έκαναν οι στρατιωτικές δυνάμεις της Τουρκίας στη βορειοδυτική Συρία.

Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ το τουρκικό πυροβολικό βομβάρδισε, πιθανότατα κατά λάθος, πολύ κοντά στη βάση των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων που βρίσκονται σε λόφο πολύ κοντά στο Κομπάνι, όπου το κουρδικό στοιχείο κυριαρχεί.

Turkish artillery hit close to a US special operations unit near Kobani, Syria, a US official familiar with the initial assessment says. There are no US injuries in the early reports and no indication it was deliberate, the official says. https://t.co/0jEzdrft5q pic.twitter.com/BvHqSgQ1K4

