Η άστεγη σοπράνο που «μάγεψε» τους πάντες με τη φωνή της

Ένα βίντεο το οποίο τις τελευταίες μέρες κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει μια άστεγη γυναίκα να σπρώχνει το καροτσάκι με τα λιγοστά της υπάρχοντα ενώ ταυτόχρονα τραγουδάει με συγκλονιστικό τρόπο μια άρια, κρύβει πίσω του μια συγκλονιστική ιστορία.

Τη γυναίκα κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο ένας αστυνομικός στο Λος Άντζελες και μοιράστηκε το στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς του φίλους στο twitter.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το βίντεο της άστεγης σοπράνο με τη μαγευτική φωνή έγινε αμέσως viral.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX

Λεπτομέρειες για την ιστορία της σοπράνο αποκαλύφθηκαν όταν οι οικείοι της, την αναγνώρισαν και εξήγησαν τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει.

Η ίδια μιλώντας στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψε πως το μόνο αντικείμενο αξίας που είχε ήταν ένα βιολί το οποίο της το έκλεψαν. Δίδασκε πιάνο και βιολί και έκανε και άλλες δουλειές άσχετες για να μπορέσει να εξασφαλίσει τα προς το ζην.

«Ήταν τα πάντα για μένα! Ήταν το μέσο από το οποίο ζούσα», είπε η ίδια μιλώντας για το βιολί της και πρόσθεσε: «Έτσι, έμεινα άστεγη. Δεν μπορούσα να πληρώσω τους λογαριασμούς και το ενοίκιό μου και μου έκαναν έξωση και από τότε ζω στον δρόμο».

Κρεβάτι της πλέον είναι ένα χαρτόκουτο το οποίο έχει τοποθετήσει σε ένα πάρκινγκ. «Ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που με νοιάζονται αλλά δεν μπορώ να γίνω βάρος σε κανέναν».

