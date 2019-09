Το ειρωνικό tweet του Ντόναλντ Τραμπ για την Γκρέτα Τούνμπεργκ

Με ένα σχόλιο γεμάτο ειρωνεία «απάντησε» ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην αν μη τι άλλο παθιασμένη ομιλία της έφηβης ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ στη Σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα στη Νέα Υόρκη.

Παίρνοντας τον λόγο, η νεαρή Γκρέτα καταδίκασε την ολιγωρία των ηγετών της διεθνούς κοινότητας να λάβουν αποφασιστικά μέτρα στη μάχη εναντίον της κλιματικής αλλαγής και η ομιλία της μπορεί να ήταν σύντομη αλλά προκάλεσε αίσθηση καθώς ήταν συναισθηματικά φορτισμένη και πολύ δυνατή.

«Πώς τολμάτε; Μου κλέψατε τα όνειρά μου και την παιδική ηλικία μου με τα κενά λόγια σας». «Ο κόσμος υποφέρει, πεθαίνει. Ολόκληρα οικοσυστήματα καταρρέουν, βρισκόμαστε στις αρχές ενός μαζικού αφανισμού κι εσείς για το μόνο που μιλάτε είναι για τα χρήματα, για παραμύθια μας αέναης οικονομικής ανάπτυξης; Πώς τολμάτε;» είπε μεταξύ άλλων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναγνώρισε έπειτα από χρόνια αμφισβήτησης πως η κλιματική αλλαγή είναι υπαρκτή, επιμένοντας ωστόσο πως δεν οφείλεται στην ανθρώπινη συμπεριφορά, σχολίασε με τον δικό του τρόπο την ομιλία της Τούνμπεργκ.

«Δείχνει να είναι ένα πολύ χαρούμενο μικρό κορίτσι που ανυπομονεί για το λαμπρό και υπέροχο μέλλον. Τι ωραία!» έγραψε στο Twitter.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019