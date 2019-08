Αίσθηση προκαλεί βίντεο που δείχνει οδηγό να κοιμάται εν κινήσει

Ένα βίντεο που καταγράφει τον οδηγό ενός οχήματος Tesla να κοιμάται την ώρα που κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε αυτοκινητόδρομο των ΗΠΑ, έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση.

Το βίντεο κατέγραψε η σύζυγος ενός δημοσιογράφου η οποία σε ανάρτησή της στο Twitter μιλά για ένα πολύ ενοχλητικό φαινόμενο που πρέπει να σταματήσει. Τα αμάξια της συγκεκριμένης εταιρείαςμπορούν να λειτουργούν με τον αυτόματο πιλότο αλλά είναι ξεκάθαρο από τους κατασκευαστές το ότι πρέπει να υπάρχει πάντα επίβλεψη από τον οδηγό.

Όπως αναφέρει το Sky News τον τελευταίο καιρό έχουν αυξηθεί οι αναφορές για παρόμοια περιστατικά στις ΗΠΑ.

@RalphNader Ralph can you do anything about stopping this disturbing phenomenon? My wife and I shot this video last week on the busy I-5 in LA. @Tesla #sleepingdrivers #unsafeatanyspeed pic.twitter.com/ADbpt0uSZ4

— Clint Olivier (@ClintOlivier) August 21, 2019