Δήμαρχος στην Τοσκάνη απαγορεύει το προκλητικό ντύσιμο, το τάισμα των περιστεριών και την επαιτεία

Αποφάσεις βγαλμένες από το (μακρινό) παρελθόν φαίνεται πως λαμβάνει δήμαρχος πόλης της Τοσκάνης, ο οποίος εξελέγη με τη Λέγκα.

Στην παραλιακή πόλη της Μάσα, στην Ιταλία, απαγορεύονται πλέον τα προκλητικά ενδύματα, οι υπαινικτικές εκφράσεις σεξουαλικού περιεχομένου, ή τα πειράγματα. Επίσης απαγορεύεται η επαιτεία, το τάισμα των περιστεριών ή το να δροσίζεσαι από δημόσια συντριβάνια.

Η νέα οδηγία προς τη δημοτική αστυνομία της Μάσα εγκρίθηκε στις 25 Ιουλίου από το δημοτικό συμβούλιο υπό τον εκλεγμένο με τη Λέγκα Φραντσέσκο Περσιάνι, προκαλώντας αντιδράσεις σε πολλούς—φυσικά λιγότεροι ήταν όσοι ανταποκρίθηκαν θετικά. Στην πλειονότητά τους τα σχόλια, ιδίως μετά την δημόσια αντίδραση μέσω του Twitter του γνωστού ηθοποιού Αλεσάντρο Γκάσμαν, μιλούν για «οπισθοδρομική στροφή» και «ελευθεριοκτόνες» διατάξεις.

Il nuovo “regolamento” del comune di Massa prevede multe per chi mendica e per le donne che vestono in modo provocante... #ricoveratelaSindaca

— Alessandro Gassmann ???? (@GassmanGassmann) August 12, 2019