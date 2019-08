Κατάπιε τη μασέλα του στη διάρκεια επέμβασης και τη βρήκε στον λαιμό του οκτώ μέρες μετά

Να ένας καλός λόγος για τον οποίο όποιος έχει μασέλα ή μασελάκι θα πρέπει να τα αφαιρεί πριν μπει στο χειρουργείο: Σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύει να τα καταπιεί.

Όπως αναφέρει το TIME, ιατρική επιθεώρηση αναφέρει την περίπτωση ενός 72χρονου Βρετανού, ο οποίος φορούσε μασελάκι με τρία ψεύτικα δόντια και δεν φρόντισε να το αφαιρέσει στη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε. Το αποτέλεσμα ήταν να ταλαιπωρηθεί πολύ και να περάσουν οκτώ ολόκληρες ημέρες μέχρι να ανακαλυφθεί το πρόβλημα.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στα Επείγοντα επειδή δεν μπορούσε να καταπιεί κι έβηχε αίμα. Οι γιατροί του έκαναν ακτινογραφία θώρακος, διέγνωσαν πνευμονία και τον έστειλαν σπίτι με αγωγή με αντιβιοτικά. Χρειάστηκε ακόμα μεγαλύτερη ταλαιπωρία και δεύτερη επίσκεψη του ηλικιωμένου στο νοσοκομείο για να αποκαλύψει η ακτινογραφία ποιο ήταν το πρόβλημα: Το μασελάκι με τα τρία ψεύτικα δόντια είχε κολλήσει στο πάνω μέρος του λαιμού του.

Ο άνδρας νόμιζε πως η μασέλα του είχε χαθεί όταν μπήκε στο νοσοκομείο για μια μικρή χειρουργική επέμβαση. Τι ακριβώς συνέβη δεν είναι γνωστό αλλά υπάρχουν ακόμα μερικές αναφορές για τέτοια περιστατικά, όταν οι ασθενείς ήταν ναρκωμένοι.

Όταν μπαίνει το σωληνάκι στο στόμα του ασθενούς είναι πιθανό κάτι σαν το μασελάκι να σπρωχτεί σε σημείο που δεν πρέπει εξηγεί η αναισθησιολόγος Dr. Mary Dale Peterson.

Προβλήματα προκαλούνται ενίοτε όχι μόνο από μασελάκια αλλά και από σιδεράκια, «ετοιμόρροπα» δόντια και σκουλαρίκια στη γλώσσα. Η ίδια, όποτε πρόκειται να χειρουργήσει κάποιο παιδί στο παιδιατρικό νοσοκομείο όπου εργάζεται, αφαιρεί εκ των προτέρων όποιο δόντι δείχνει έτοιμο να πέσει.

Στην περίπτωση πάντως του ηλικιωμένου Βρετανού, ο ασθενής ταλαιπωρήθηκε με πολλές αιμορραγίες και μετά την αφαίρεση της μασέλας και χρειάστηκε κι άλλες επεμβάσεις πριν αναρρώσει.

