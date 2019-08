Σοκ στις ΗΠΑ από το διπλό μακελειό και τους 29 νεκρούς μέσα σε 13 ώρες

Δύο επιθέσεις ενόπλων σε δύο πόλεις μέσα σε 13 ώρες στοίχισαν τη ζωή σε 29 ανθρώπους στις ΗΠΑ.

Το Σάββατο το πρωί στο Ελ Πάσο, στην Πολιτεία του Τέξας, πολύ κοντά στα σύνορα με το Μεξικό, νεαρός οπλισμένος με τουφέκι εφόδου άνοιξε πυρ στο πάρκινγκ και μέσα σε πολυκατάστημα Walmart, που προτιμά η κοινότητα των ισπανόφωνων, σκοτώνοντας 20 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 26. Παραδόθηκε και έχει προφυλακιστεί.

Δεκατρείς ώρες αργότερα, στο Ντέιτον της Πολιτείας του Οχάιο, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, νεαρός άνοιξε πυρ σε συνοικία του κέντρου της πόλης γεμάτη κόσμο, περί τη μία το πρωί, σκοτώνοντας 9 ανθρώπους και τραυματίζοντας όλους 27.

Here's a three-part Facebook video from the scene of a shooting that happened in the Dayton, Ohio Oregon district. Video taken by Dougie Doug. 1/3 pic.twitter.com/zTapEqFWXi

— Chad Baker (@ChadBlue83) August 4, 2019