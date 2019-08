Πυροβολισμοί στο Οχάιο: Πληροφορίες για επτά νεκρούς

Για πυροβολισμούς με επτά νεκρούς και πολλούς τραυματίες, κοντά στο Ντέιτον του Οχάιο στις ΗΠΑ, κάνουν λόγο ξένα ΜΜΕ.

Η αστυνομία έκανε λόγο για «ένοπλο» στην East 5th Street ενώ τα ΜΜΕ μιλούν για τραυματισμό του δράστη.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, πολλοί άνθρωποι φέρονται να έχουν τραυματιστεί από πυρά, ενώ στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

#BREAKING : Just getting on scene in Oregon District. Dozens of police here. Working to confirm numbers and conditions on those shot. @dayton247now pic.twitter.com/hKtaoLTJpN

MORE: Preliminary reports say the shooter has been neutralized by police and is either in custody or dead#Dayton

— RT (@RT_com) 4 Αυγούστου 2019