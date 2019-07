Νεκρά κοτόπουλα δημιούργησαν συμφόρηση σε αυτοκινητόδρομο της Βρετανίας

Εκατοντάδες νεκρά κοτόπουλα έπεσαν από ένα φορτηγό, προκαλώντας συμφόρηση σε αυτοκινητόδρομο της Βρετανίας την Κυριακή.

Σύμφωνα με το BBC, ο δρόμος M5 στην πόλη Πλύμουθ έκλεισε για να καθαριστεί, με τους οδηγούς να χρησιμοποιούν παράκαμψη, γεγονός που προκάλεσε κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Η αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης ανέφερε ότι από το φορτηγό έπεσαν περίπου 200 σφάγια κοτόπουλων και ότι δεν εντοπιστεί το όχημα.

Η υπηρεσία που διαχειρίζεται τους βρετανικούς αυτοκινητόδρομους τόνισε ότι δημιουργήθηκε τεράστια ουρά αυτοκινήτων με καθυστερήσεις τουλάχιστον 45 λεπτών.

