Βανδαλισμοί σε σερβικό νεκροταφείο στο Κόσοβο

Νέο περιστατικό προστέθηκε στις κλιμακούμενες εντάσεις ανάμεσα στην Πρίστινα και το Βελιγράδι, ο διάλογος των οποίων υπό την αιγίδα των Βρυξελλών έχει διακοπεί εδώ και μήνες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πολλοί τάφοι σε σερβικό ορθόδοξο νεκροταφείο στο Κόσοβο υπέστησαν βανδαλισμούς. «Πολλές ταφόπετρες σε ορθόδοξο νεκροταφείο στο Λίπλιαν υπέστησαν ζημιές από αγνώστους» αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποίησε η αστυνομία του Κοσόβου, που διευκρίνισε ότι διενεργεί έρευνα.

Πρόκειται για νεκροταφείο κοινότητας στο κεντρικό τμήμα του Κοσόβου, όπου ζει μια μικρή κοινότητα Σέρβων, μεταξύ των Αλβανών που αποτελούν την πλειοψηφία, όπως εξηγεί το ΑΜΠΕ.

Σύμφωνα με Σέρβους αξιωματούχους στο Κόσοβο, πάνω από 20 επιτύμβιες πλάκες υπέστησαν βανδαλισμούς τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο. Σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Kossev, βλέπει κανείς ταφόπετρες και σταυρούς να έχουν πεταχτεί στο έδαφος.

«Unknown persons demolished and destroyed more than twenty tombstones in the Orthodox cemetery in Lipljan on the night between Friday and Saturday, RTV Gracanica reported.» https://t.co/dRbRLkLRe8

— Србофил (@Serbofilo2018) 14 July 2019