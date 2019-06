Η ιστορία της της Καρόλα Ράκετε, της Γερμανίδας πλοίαρχου που μπήκε στη Λαμπεντούζα με μετανάστες και συνελήφθη

Οι συνέπειες ήταν άμεσες για την Καρόλα Ράκετε, τη Γερμανίδα πλοίαρχο του Sea-Watch, που έσπασε τον αποκλεισμό του Ματέο Σαλβίνι στα ιταλικά χωρικά ύδατα και μπήκε στο λιμάνι της Λαμπεντούζα μεταφέροντας σαράντα ανθρώπους.

«Αποφάσισα να μπω στο λιμάνι. Γνωρίζω τι διακινδυνεύω, όμως οι δυνάμεις των 42 ναυαγών φθάνουν στο έσχατο σημείο τους κι εγώ θα τους μεταφέρω κάπου ασφαλώς» δήλωσε πριν λίγες ημέρες, αποφασίζοντας να μεταφέρει στη στεριά τους 40 μετανάστες που παραμένουν αποκλεισμένοι στο πλοίο για πάνω από δύο εβδομάδες.

Όπως κι έκανε χθες τα ξημερώματα.

«Basta [Φτάνει]! Αυτή τη στιγμή το SeaWatch3 εισέρχεται στο λιμάνι της Λαμπεντούζα», τόνισε με tweet η ΜΚΟ καθώς το σκάφος προσέγγιζε σήμερα το λιμάνι. «Έχουν περάσει σχεδόν 60 ώρες από τότε που κηρύξαμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κανείς δεν άκουσε. Κανείς δεν πήρε ευθύνη. Για ακόμη μια φορά εξαρτάται από εμάς, από την Ρακέτε και το πλήρωμά της να μεταφέρουν τους 40 ανθρώπους στην ασφάλεια» πρόσθεσε η Sea-Watch .

Μετά τον ελλιμενισμό, η ιταλική αστυνομία τη συνέλαβε, ενώ οι μετανάστες παραμένουν στο σκάφος.

Στα πλάνα της κρατικής τηλεόρασης RAI η νεαρή Κάρολα Ρακέτε φαίνεται να μεταφέρεται από τις αστυνομικές δυνάμεις. Η RAI τόνισε ότι συνελήφθη γιατί «προέβαλε αντίσταση σε ένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού». Πρόσθεσε ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με ποινή έως και δέκα χρόνια κάθειρξη.

Το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA μετέδωσε ότι ένα σκάφος των ιταλικών τελωνειακών αρχών με αλλεπάλληλες προσπάθειες επιχείρησε να αποτρέψει τον ελλιμενισμό του Sea Watch, αλλά αναγκάστηκε να φύγει από την μέση ώστε να μην παγιδευτεί σε προβλήτα.

Στις 12 Ιουνίου, το πλοίο είχε περισυλλέξει 53 μετανάστες ανοικτά των ακτών της Λιβύης και παρέμενε έκτοτε σε διεθνή ύδατα. Δεκατρείς μετανάστες έχουν απομακρυνθεί από το σκάφος από την ιταλική ακτοφυλακή για λόγους υγείας και αποβιβάστηκαν στην Λαμπεντούζα.

Εδώ και επτά χρόνια εργάζεται αδιαλείπτως στο τιμόνι ερευνητικών και εμπορικών πλοίων, τα τρία τελευταία στο Sea Watch 3.

Προτού γίνει κυβερνήτης του Sea Watch 3, η Ράκετε σπούδασε τέσσερις γλώσσες, πήρε δίπλωμα στην Περιβαλλοντική Προστασία στο Edge Hill University στο Λάνκασαϊρ της Αγγλίας, με μία διπλωματική για τα άλμπατρος και για μία πενταετία έκανε τον περίπλου της Βόρειας Θάλασσας. Στα 23 βρισκόταν πάνω σε παγοθραυστικό στον Αρκτικό Κύκλο και χρημάτισε πλοηγός στο σκάφος ενός από τα μεγαλύτερα γερμανικά ωκεανογραφικά ιδρύματα, το Alfred Wegener Institute. Δύο χρόνια αργότερα ήταν δεύτερος πλοίαρχος στο Ocean Diamond σε άλλη μία πολική αποστολή.

"I decided to enter the port of #Lampedusa. I know what I'm risking, but the 42 survivors I have on board are exhausted. I'm taking them to safety"

