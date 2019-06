Η 31χρονη πλοίαρχος που αψηφά τον Σαλβίνι και μπαίνει με πλοίο με μετανάστες στα ιταλικά χωρικά ύδατα

Εδώ και επτά χρόνια εργάζεται αδιαλείπτως στο τιμόνι ερευνητικών και εμπορικών πλοίων, τα τρία τελευταία στο Sea Watch 3. Η τολμηρή Γερμανίδα κυβερνήτης Καρόλα Ράκετε, στα 31 της χρόνια, αψηφά την οργή του Ματέο Σαλβίνι και σπάει τον αποκλεισμό που έχει κηρύξει ο επικεφαλής της Λέγκας και υπουργός Εσωτερικών κατευθυνόμενη προς τη Λαμπεντούζα, έπειτα από 14 ημέρες αναμονής έξω από τα εθνικά ύδατα της Ιταλίας.

«Αποφάσισα να μπω στο λιμάνι. Γνωρίζω τι διακινδυνεύω, όμως οι δυνάμεις των 42 ναυαγών φθάνουν στο έσχατο σημείο τους κι εγώ θα τους μεταφέρω κάπου ασφαλώς» δήλωσε η πλοίαρχος Ράκετε. Αμέσως, η στάση της πυροδότησε την αντίδραση του Σαλβίνι, ο οποίος στο Facebook την κατήγγειλε ως «ψευτοπαληκαρού, που παίζει πολιτικά παιγνίδια στις πλάτες των μεταναστών» και προειδοποίησε πως «όποιος σφάλλει, πληρώνει».

Η Ράκετε δηλώνει πως έχει συναίσθηση των κινδύνων που διατρέχει, να διατάξει δίωξη εναντίον της η εισαγγελία για διευκόλυνση παράνομης εισόδου μεταναστών, να πληρώσει πρόστιμο, ή να της κατασχέσουν το σκάφος που κυβερνά.

"I decided to enter the port of #Lampedusa. I know what I'm risking, but the 42 survivors I have on board are exhausted. I'm taking them to safety" says @seawatchcrew captain #CarolaRackete

O Captain! My Captain! pic.twitter.com/MAjZ4QYYKi

— Cristina Pattuelli (@cristinapattuel) 27 June 2019