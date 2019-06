Η φιλόδοξη τριπλή αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος

Στην ανακοίνωση της απόφασης να προχωρήσει στην υλοποίηση της τριπλής αποστολής «Comet Interceptor» προχώρησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA). Θα περιλαμβάνει τρεις διαστημοσυσκευές (μία μητρική και δύο θυγατρικές), οι οποίες θα επισκεφθούν ένα «παρθένο» κομήτη που δεν έχει ακόμη ανακαλυφθεί, ή κάποιο άλλο σώμα που μόλις θα ξεκινά το ταξίδι του στο εσώτερο ηλιακό σύστημα.

Τα τρία διαστημικά σκάφη θα κάνουν ταυτόχρονες παρατηρήσεις από διαφορετικές πλευρές του κομήτη, δημιουργώντας ένα δυναμικό τρισδιάστατο «προφίλ» του. Μετά τη μεγάλη επιτυχία της ESA με την αποστολή της «Ροζέτα» στον κομήτη 67Ρ/Τσουριούμοφ-Γκερασιμένκο το 2014, η Ευρώπη θέλει να πάει ένα βήμα παραπέρα, αν και αυτή τη φορά καμία διαστημοσυσκευή δεν θα επιχειρήσει να προσεδαφιστεί στον κομήτη.

«Οι παρθένοι ή δυναμικά νέοι κομήτες είναι τελείως αχαρτογράφητοι και αποτελούν ιδανικούς στόχους για διαστημική εξερεύνηση εκ του σύνεγγυς, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα την ποικιλία και την εξέλιξη των κομητών. Τα τεράστια επιστημονικά επιτεύγματα των αποστολών μας Giotto και Rosetta σε κομήτες είναι άνευ προηγουμένου, αλλά τώρα ήλθε η ώρα να στηριχτούμε σε αυτές τις επιτυχίες και να επισκεφθούμε ένα παρθένο κομήτη ή να είμαστε έτοιμοι για το επόμενο διαστρικό αντικείμενο τύπου Οουμουαμούα (το μυστηριώδες αντικείμενο που ερχόταν από άλλο ηλιακό σύστημα και είχε διασχίσει το δικό μας το 2017)», δήλωσε ο επιστημονικός διευθυντής της ESA, Γκίντερ Χάσινγκερ.

Η -κόστους περίπου 150 εκατομμυρίων ευρώ- αποστολή Comet Interceptor προγραμματίζεται για εκτόξευση το 2028, μαζί με το νέο ευρωπαϊκό διαστημικό τηλεσκόπιο μελέτης εξωπλανητών Ariel. Στόχος της αποστολής θα είναι κάποιος κομήτης (ακόμη δεν έχει προσδιορισθεί), που για πρώτη φορά θα έχει εισέλθει στο εσώτερο ηλιακό σύστημα, πιθανώς προερχόμενος από το Νέφος του Όορτ στις εσχατιές του ηλιακού συστήματος. Την επιστημονική ευθύνη της αποστολής θα έχει το Εργαστήριο Διαστημικής Επιστήμης Mullard του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του Λονδίνου (UCL).

Επίσης, το Γερμανικό Κέντρο Αεροδιαστημικής (DLR) και η Γαλλική Διαστημική Υπηρεσία (CNES) ανακοίνωσαν ότι θα κατασκευάσουν το πρώτο ρόβερ που θα αποτελέσει την ευρωπαϊκή συμβολή στην ιαπωνική αποστολή ΜΜΧ (Martian Moons eXploration), με στόχο την επιτόπια για πρώτη φορά εξερεύνηση ενός εκ των δύο μικρών δορυφόρων του Άρη, του Φόβου ή του Δείμου.

Η αποστολή -που θα αξιοποιήσει την πολύτιμη εμπειρία της ιαπωνικής αποστολής Hayabusa2 στον αστεροειδή Ριούγκου- προγραμματίζεται να εκτοξευθεί το 2024, να φθάσει στον «κόκκινο πλανήτη» το 2025 και να φέρει πίσω στη Γη το 2029 τα πρώτα δείγματα είτε από το Φόβο είτε από το Δείμο. Το γαλλο-γερμανικό ρόβερ θα προσεδαφιστεί σε ένα από τα δύο φεγγάρια, όπου θα κάνει μελέτες επί αρκετούς μήνες.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος έχει αρκετά φιλόδοξα σχέδια για το μέλλον, ενώ στον λογαριασμό της στο Twitter καλεί και τον κόσμο να συμβάλει από την πλευρά του προς αυτήν την κατεύθυνση.

