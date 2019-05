Πόσο πουλήθηκε ένα χρησιμοποιημένο πιάτο του Κερτ Κομπέιν

Ένα χρησιμοποιημένο χάρτινο πιάτο του Κερτ Κομπέιν, στο οποίο είχε φάει πίτσα το 1990, πουλήθηκε σε δημοπρασία στην τιμή των 22.400 δολαρίων.

Ο αρχηγός των Nirvana αφού έφαγε την πίτσα γύρισε το πιάτο ανάποδα και έγραψε μία setlist στο πίσω μέρος με μαρκαδόρο.

Το χάρτινο πιάτο - μαζί με μια δακτυλογραφημένη επιστολή αυθεντικότητας - πουλήθηκαν την περασμένη εβδομάδα μέσω της δημοπρασίας του Julien's «Music Icons», που είχε εκτιμήσει στο παρελθόν ότι το πιάτο θα έφθανε την τιμή των 1.000 έως 2.000 δολαρίων.

Σύμφωνα με την επιστολή αυθεντικότητας, ο τραγουδιστής και κιθαρίστας των Nirvana έφαγε από το πιάτο πριν από μια συναυλία στις 23 Απριλίου 1990, στο Club της 9:30 στην Ουάσινγκτον.

Ο Τζόνι Ριγκς του συγκροτήματος THUD -που, όπως είπε, άνοιγε τη συναυλία των Nirvana εκείνο το βράδυ - πήρε το πιάτο μετά τις εμφανίσεις τους.

«Αυτό είναι ένα κομμάτι της ιστορίας», γράφει ο Ριγκς στην επιστολή αυθεντικότητας. «Μια χειρόγραφη λίστα τραγουδιών από τον Κερτ πριν από το χτύπημα της φήμης. Δεν βλέπετε πολλές τέτοιες πια. Οι περισσότερες που ακολούθησαν δεν ήταν χειρόγραφες».

Η λίστα στο πίσω μέρος του πιάτου περιελάμβανε τις μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος «In Bloom» και «Love Buzz». Το πιάτο συνοδεύεται επίσης από ένα διαφημιστικό φυλλάδιο για τη συναυλία εκείνης της βραδιάς, σύμφωνα με τη δημοπρασία.

SOLD for 22,400! A used paper plate with a #Nirvana set list handwritten by #KurtCobain at the 9:30 nightclub in Washington, D.C., on April 23, 1990.

SOLD TODAY in our “Music Icons” #memorabilia #auction @HardRockCafeNYC and online at https://t.co/TiME89MqlX! #1990s #90s pic.twitter.com/MzumBjq15G

— Juliens Auctions (@JuliensAuctions) 18 Μαΐου 2019