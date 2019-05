Ο Μαδούρο λικνίζεται στους ρυθμούς της μουσικής την ώρα που πάνε να τον ανατρέψουν

Στις 30 Απριλίου ο αυτοανακηρυχθείς πρόεδρος της Βενεζουέλας, Χουάν Γκουαϊδό, είχε κηρύξει την έναρξη της «τελικής φάσης» του σχεδίου του για να ανατρέψει τον Νικολάς Μαδούρο και για να περάσει στα χέρια του η εξουσία. Ωστόσο, αυτό δεν φάνηκε να πτοεί τον επικεφαλής της χώρας, όπως φαίνεται σε ένα βίντεο που ακόμη κάνει τον γύρο του κόσμου, παρότι δημοσιεύτηκε στις 2 Μαΐου.

Λίγες ώρες μετά την κίνηση του Γκουαϊδό, η οποία τελικά δεν στέφθηκε με επιτυχία, ο Μαδούρο εμφανίζεται να λικνίζεται στον ρυθμό της μουσικής, σε μια εκδήλωση της Νεολαίας του κόμματός του, την ώρα που η προσπάθεια ανατροπής του βρισκόταν σε εξέλιξη.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της χώρας ανάρτησε λίγες ώρες αργότερα, στον λογαριασμό του στο Twitter το συγκεκριμένο απόσπασμα, αναφέροντας ότι είχε μια «εξαιρετική συνάντηση» με τη νεολαία της χώρας του, της οποίας «η δύναμή και η χαρά της είναι η τέλεια εικόνα της αποφασιστικότητας του λαού της Βενεζουέλας να ξεπερνά τις δυσκολίες».

I shared an extraordinary meeting with the Youth of our homeland. Their strength and joy is the perfect image of the determination of the Venezuelan people, who overcome the difficulties and move towards the construction of our beautiful Venezuela. pic.twitter.com/smqT8BSCRF

— Nicolás Maduro (@maduro_en) May 3, 2019