Βενεζουέλα: Στα πρόθυρα εμφυλίου, χάος και συγκρούσεις

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα μετά το κάλεσμα του ηγέτη της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό, για «στρατιωτική εξέγερση». Η χθεσινή μέρα σημαδεύτηκε από συγκρούσεις ανάμεσα σε όσους στηρίζουν τον Μαδούρο και σε αυτούς που στηρίζουν τον Χουάν Γκουαϊδό.

Ένα όχημα της Εθνοφρουράς της Βενεζουέλας παρέσυρε διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από μια στρατιωτική βάση στο Καράκας, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, ο Χουάν Γκουαϊδό, απηύθυνε έκκληση να συνεχιστούν σήμερα Τετάρτη οι κινητοποιήσεις εναντίον του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, έπειτα από μια ημέρα που σημαδεύτηκε από την προσχώρηση μιας μερίδας των ένοπλων δυνάμεων στο δικό του στρατόπεδο και τις συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων επιβολής της τάξης και κάποιων από τους υποστηρικτές του.

«Καλώ τις ένοπλες δυνάμεις να συνεχίσουν να προχωρούν μπροστά στην "Επιχείρηση Ελευθερία". Αύριο [σ.σ. σήμερα], 1η Μαΐου, θα συνεχίσουμε (...). Σε όλη τη Βενεζουέλα, θα είμαστε στον δρόμο», τόνισε ο Γκουαϊδό, ο οποίος έχει αυτοανακηρυχθεί μεταβατικός πρόεδρος, σε βίντεο που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο συμμετείχε σε τηλεοπτική εκπομπή μαζί με τον υπουργό Άμυνας Βλαντίμιρ Παντρίνο το βράδυ της Τρίτης (τα ξημερώματα της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας). Αυτή ήταν η πρώτη του δημόσια εμφάνιση- μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, μετά την έκκληση της αντιπολίτευσης ο στρατός να κινηθεί εναντίον του προέδρου νωρίτερα χθες και τα επεισόδια που ακολούθησαν.

Ο Μαδούρο είπε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της εκπομπής ότι αποκατέστησε τον Γκουστάβο Γκονσάλες Λόπες στην ηγεσία της υπηρεσίας πληροφοριών SEBIN, χωρίς να εξηγήσει τους λόγους της αντικατάστασης του Μανουέλ Κρίστοφερ Φιγκέρα. Ο Κρίστοφερ Φιγκέρα είχε διαδεχθεί τον Γκονσάλες Λόπες πέρυσι.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό, ο οποίος αυτοανακηρύχθηκε μεταβατικός πρόεδρος στις αρχές της χρονιάς και έχει αναγνωριστεί ως ο νόμιμος ηγέτης της χώρας της Λατινικής Αμερικής σε κρίση από τις κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και άλλων περίπου πενήντα χωρών του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων αρκετών ευρωπαϊκών, κάλεσε τις ένοπλες δυνάμεις να συμμετάσχουν στην προσπάθεια να εκδιωχθεί ο Μαδούρο από την εξουσία και προέβλεψε ότι η χθεσινή ημέρα θα ήταν η «τελευταία» του στην εξουσία.

Τον γύρο του κόσμου έκαναν οι εικόνες και τα βίντεο από το χάος στους δρόμους του Καράκας. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κάλεσε τους Βενεζουελάνους και τον στρατό να τον υποστηρίξουν και, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Reuters αργότερα οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων εναντίον του ιδίου και περίπου 70 οπλισμένων ανδρών με στρατιωτική περιβολή κοντά στην αεροπορική βάση Λα Καρλότα στο Καράκας.

Οι εικόνες από τα τοπικά δίκτυα καταγράφουν εκτεταμένες συγκρούσεις στους δρόμους του Καράκας. Όχημα της Εθνοφρουράς της Βενεζουέλας έπεσε πάνω σε διαδηλωτές που πετούσαν πέτρες και το χτυπούσαν με ρόπαλα.

Η κυβέρνηση Μαδούρο πάντως απέρριψε αμέσως κάθε υπόνοια για στρατιωτική εξέγερση. «Απορρίπτουμε αυτό το κίνημα πραξικοπήματος, το οποίο έχει σκοπό να γεμίσει τη χώρα με βία» είπε ο υπουργός Άμυνας Βλαντίμιρ Παντρίνο. Είπε πως οι ένοπλες δυνάμεις εξακολουθούν «να υπερασπίζονται σθεναρά το εθνικό Σύνταγμα και τις νόμιμες αρχές» και πως όλες οι στρατιωτικές μονάδες στη χώρα στις αναφορές τους κάνουν λόγο για «κανονικότητα» στους στρατώνες και στις στρατιωτικές βάσεις.

Ο υπουργός Πληροφοριών Χόρχε Ροντρίγκες ανέφερε στο Twitter πως η κυβέρνηση της Βενεζουέλας αντιμετωπίζει μια μικρή ομάδα «προδοτών στρατιωτικών» που επιδιώκουν να πραγματοποιήσουν ένα πραξικόπημα.

Αργότερα, ο ίδιος ο Νικολάς Μαδούρο σε ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε ότι μίλησε με τους διοικητές του στρατού και του εξέφρασαν την απόλυτη αφοσίωσή τους στον λαό, το Σύνταγμα και την πατρίδα και κάλεσε σε «μέγιστη κινητοποίηση» τον λαό «για να διασφαλίσουμε τη νίκη της ειρήνης».

Ένας αξιωματικός του στρατού, μεταξύ εκείνων που παραμένουν πιστοί στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, τραυματίστηκε από σφαίρα σήμερα, κατά τη διάρκεια των ταραχών με τους υποστηρικτές του ηγέτη της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας, στρατηγός Βλαντίμιρ Παντρίνο.

«Καταγγέλλω τη βίαιη επίθεση, θύμα της οποίας υπήρξε ο συνταγματάρχης Γιερσόν Χιμένες Μπάες (...) ο οποίος τραυματίστηκε στον λαιμό από σφαίρα στον αυτοκινητόδρομο Φρανσίσκο Φαχάρδο», απέναντι από την αεροπορική βάση Λα Καρλότα, στο Καράκας, έγραψε στο Twitter ο υπουργός.

Ο Παντρίνο κατηγόρησε ως υπεύθυνους «τους πολιτικούς ηγέτες της αντιπολίτευσης».

Ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας, στρατηγός Βλαντίμιρ Παντρίνο, επέρριψε στην αντιπολίτευση την ευθύνη για ένα πιθανό «λουτρό αίματος» στη χώρα, μετά την εξέγερση στρατιωτών εναντίον του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Τους καθιστώ υπεύθυνους για κάθε πράξη βίας, για κάθε θάνατο ή για το λουτρό αίματος», προειδοποίησε ο Παντρίνο σε ομιλία του, παρουσία της ανώτατης διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων, όπως μεταδίδουν το Γαλλικό Πρακτορείο και το Reuters και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο υπουργός τόνισε ότι οι «βίαιες ενέργειες» ορισμένων μελών των ενόπλων δυνάμεων «ματαιώθηκαν εν μέρει» και επέμεινε ότι η ηγεσία του στρατού «παραμένει πιστή στο Σύνταγμα».

Η ομιλία αυτή, που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, δόθηκε αφού ορισμένα μέλη της Εθνοφρουράς ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Χουάν Γκουαϊδό να ξεσηκωθούν εναντίον του Μαδούρο, γεγονός που οδήγησε σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις που παραμένουν πιστές στο καθεστώς, έξω από μια αεροπορική βάση στο Καράκας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας Χόρχε Αρεάσα υποστήριξε σήμερα ότι δεν υπάρξει σε εξέλιξη κάποιο «στρατιωτικό πραξικόπημα» για την ανατροπή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και κατηγόρησε τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό ότι ενεργεί κατ' εντολή της Ουάσινγκτον.

«Δεν πρόκειται για απόπειρα πραξικοπήματος από τον στρατό. Αυτό που συμβαίνει σχεδιάστηκε στην Ουάσινγκτον, στο Πεντάγωνο και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, από τον Μπόλτον», τον σύμβουλο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε θέματα εθνικής ασφάλειας, είπε ο υπουργός μιλώντας τηλεφωνικά στο πρακτορείο Reuters.

«Εκείνοι (σ.σ. οι Αμερικανοί) είναι επικεφαλής του πραξικοπήματος και δίνουν εντολές στον Γκουαϊδό», πρόσθεσε.

Ο Αρεάσα τόνισε ότι ο Μαδούρο διατηρεί τον πλήρη έλεγχο της χώρας, με τη στήριξη των ενόπλων δυνάμεων.

Λίγο νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας Βλαντίμιρ Παντρίνο, σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση, έκανε λόγο για μια απόπειρα πραξικοπήματος την οποία χαρακτήρισε «ασήμαντη» και «μικρού μεγέθους».

Ο στρατός έδωσε «άμεση απάντηση» σε αυτή τη συνωμοσία, είπε ο Παντρίνο. Περίπου το 80% των στρατιωτών που συμμετείχαν στο κίνημα «εξαπατήθηκαν» και αποσύρθηκαν κατ' εντολή των διοικητών τους, πρόσθεσε.

Την υποστήριξή τους στον λαό της Βενεζουέλας στην «αναζήτησή του της ελευθερίας» εξέφρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλαμβάνοντας την αμέριστη υποστήριξή τους στον ηγέτη της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό.

«Σήμερα, ο προσωρινός πρόεδρος Χουάν Γκουαϊδό ανακοίνωσε την έναρξη της Επιχείρησης Ελευθερία», έγραψε σε ένα τουίτ ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάικ Πομπέο. «Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει πλήρως τον λαό της Βενεζουέλας στην αναζήτησή του στης ελευθερίας και της δημοκρατίας» πρόσθεσε.

Today interim President Juan Guaido announced start of Operación Libertad. The U.S. Government fully supports the Venezuelan people in their quest for freedom and democracy. Democracy cannot be defeated. #EstamosUnidosVE



Αλλά και ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ Τζον Μπόλτον εμφανίστηκε σήμερα να υποστηρίζει την έκκληση του Χουάν Γκουαϊδό για υποστήριξη αφότου ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα κάλεσε τους Βενεζουελάνους και τον στρατό να στηρίξουν την προσπάθειά του να ανατρέψει τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

.@vladimirpadrino: The FANB must protect the Constitution and the Venezuelan people. It should stand by the National Assembly and the legitimate institutions against the usurpation of democracy. The United States stands with the people of Venezuela.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 30 Απριλίου 2019