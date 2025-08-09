Η Παλαιστινιακή Αρχή κατήγγειλε σήμερα ότι το σχέδιο του Ισραήλ για την ανάληψη του ελέγχου της πόλης της Γάζας συνιστά νέα κλιμάκωση, η οποία «απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα».

Ο εκπρόσωπος της παλαιστινιακής προεδρίας, Ναμπίλ Αμπού Ρουντέινα, τόνισε ότι «οι πολιτικές του Ισραήλ — από την ανακατάληψη της Γάζας και τις προσπάθειες προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, έως την ιουδαιοποίηση της Ιερουσαλήμ — θα κλείσουν όλες τις πόρτες στην ασφάλεια και τη σταθερότητα, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο».

Κατηγόρησε το Ισραήλ ότι αγνοεί τις διεθνείς επικρίσεις και τις προειδοποιήσεις από μεγάλες δυνάμεις για την κλιμάκωση του πολέμου κατά των Παλαιστινίων, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες αυτές «άνευ προηγουμένου πρόκληση» και «πλήγμα στη διεθνή βούληση για ειρήνη».

«Η Λωρίδα της Γάζας είναι αναπόσπαστο μέρος του Κράτους της Παλαιστίνης, όπως η Ιερουσαλήμ και η Δυτική Όχθη. Χωρίς αυτήν, δεν υπάρχει παλαιστινιακό κράτος», υπογράμμισε, καλώντας το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ «να αναγκάσει επειγόντως το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις και να επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας».

Παράλληλα, ζήτησε από την αμερικανική κυβέρνηση «να αναλάβει τις ευθύνες της, αποτρέποντας την επέκταση του πολέμου και σταματώντας την τρομοκρατία των εποίκων στη Δυτική Όχθη».

Το σχέδιο, που εγκρίθηκε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή από την κυβέρνηση Νετανιάχου, προβλέπει την κατοχή της πόλης της Γάζας, τον αφοπλισμό της Χαμάς, την επιστροφή όλων των ομήρων και την αποστρατιωτικοποίηση της περιοχής, πριν τεθεί υπό ισραηλινό έλεγχο και εγκατασταθεί «πολιτική διοίκηση» που δεν θα ανήκει ούτε στη Χαμάς ούτε στην Παλαιστινιακή Αρχή.

Η ανακοίνωση του σχεδίου προκάλεσε διεθνή κατακραυγή, με το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση για το ζήτημα.

Μετά από 22 μήνες πολέμου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δέχεται αυξανόμενη πίεση στο εσωτερικό και το εξωτερικό να τερματίσει τις επιχειρήσεις στη Γάζα, όπου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, πάνω από δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιοι βρίσκονται αντιμέτωποι με «γενικευμένο λιμό».

Πηγή: ΑΠΕ