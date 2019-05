Ρωσία: Σοκαριστικά βίντεο από τη στιγμή του αεροπορικού δυστυχήματος

Μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα εκτυλίχθηκε η τραγωδία στο αεροδρόμιο της Μόσχας, με ένα αεροσκάφος της Aeroflot να τυλίγεται στις φλόγες αμέσως μετά την κατεπείγουσα προσγείωσή του.

Σαράντα ένας άνθρωποι, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, βρήκαν τραγικό θάνατο καθώς κάηκαν ζωντανοί μέσα στο φλεγόμενο αεροσκάφος.

Το Σούπερτζετ 100 που εκτελούσε τη πτήση SU-1492 με 73 επιβάτες και πέντε μέλη πληρώματος είχε προορισμό το Μουρμάνσκ. Έπιασε φωτιά μετά την κατεπείγουσα προσγείωσή του στο Σερεμέτιεβα χθες Κυριακή, λίγη ώρα μετά την αναχώρησή του.

Οι τραγικές εικόνες καταγράφηκαν σε βίντεο, που προκαλούν ανατριχίλα.

41 people on board a Russian Aeroflot passenger plane were killed after the aircraft caught fire as it made a bumpy emergency landing. #Russia pic.twitter.com/kvlNcq45tw

— China Daily (@ChinaDaily) 6 May 2019