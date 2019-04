Μακελειό στη Σρι Λάνκα: Το πρόσωπο του τρόμου

Λίγο μετά τις βομβιστικές επιθέσεις στη Σρι Λάνκα, ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα των Καθολικών, άρχισε να κυκλοφορεί το όνομα ενός από τους τρομοκράτες που φέρεται να είναι υπεύθυνος για τα χτυπήματα με τους 290 νεκρούς και τους τουλάχιστον 500 τραυματίες.

Όπως γράφει η Jerusalem Post, ο άνδρας που πιστεύεται πως είναι βομβιστής αυτοκτονίας και ο «εγκέφαλος» της επίθεσης στο ξενοδοχείο Shangri La αναγνωρίστηκε ως ο Ισλαμιστής εξτρεμιστής ιμάμης Moulvi Zahran Hashim.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το CNN μετέδωσε ότι ο Hashim σχεδίαζε για τις 4 Απριλίου χτύπημα στο Κολόμπο, αλλά τελικά αυτό ματαιώθηκε.

Για κάποιες από τις χθεσινές επιθέσεις, που αιματοκύλησαν τη Σρι Λάνκα, ήταν υπεύθυνοι τουλάχιστον δύο βομβιστές αυτοκτονίας.

Καθώς πάντως το όνομα του Hashim άρχισε να κυκλοφορεί στα social media, δημοσιογράφος του Αλ Τζαζίρα αντέδρασε κατηγορώντας τον Τύπο για ισλαμοφοβία.

Μέχρι στιγμής πάντως καμία τρομοκρατική οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις επιθέσεις.

The terrorist behind one of the bombings in Sri Lanka was an Islamist Extremist Imam and preacher by the name of Moulvi Zahran Hashim (with many lectures online and YouTube - makes you wonder why YT never banned him for his terrorist ideology). Anyway, here’s part of the report: pic.twitter.com/zOB2hdXuuh

— Imam Mohamad Tawhidi (@Imamofpeace) 21 April 2019