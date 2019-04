Σρι Λάνκα: Παγκόσμιο σοκ από το λουτρό αίματος ανήμερα του Πάσχα των Καθολικών

Ο απολογισμός των θυμάτων των επιθέσεων σε καθολικές εκκλησίες και πολυτελή ξενοδοχεία στη Σρι Λάνκα αυξήθηκε στους 290 νεκρούς και τους 500 τραυματίες, δήλωσε πριν από λίγο εκπρόσωπος της αστυνομίας της ασιατικής χώρας.

Ο εκπρόσωπος Ρουγουάν Γκουνασεκέρα απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα θύματα καθεμιάς από τις επιθέσεις σε τρεις εκκλησίες όπου είχαν συγκεντρωθεί οι πιστοί για τη λειτουργία του Πάσχα των Καθολικών και σε καθένα από τα τέσσερα ξενοδοχεία χθες Κυριακή. Επρόκειτο για τις χειρότερες επιθέσεις από το τέλος του εμφυλίου πολέμου στη Σρι Λάνκα πριν από δέκα χρόνια.

Πηγή προσκείμενη στην κυβέρνηση δήλωσε στο μεταξύ, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, ότι ο πρόεδρος Μαϊθριπάλα Σιρισένα, ο οποίος βρισκόταν στο εξωτερικό όταν διαπράχθηκαν οι επιθέσεις, συγκάλεσε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, διευκρινίζοντας ότι στη συνεδρίασή του θα είναι παρών και ο πρωθυπουργός Ρανίλ Γουικρεμεσίνγκε.

Η αστυνομία στη Σρι Λάνκα έχει συλλάβει συνολικά δεκατρείς άνδρες στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται για τις επιθέσεις που διαπράχθηκαν χθες Κυριακή εναντίον εκκλησιών όπου βρισκόταν σε εξέλιξη η λειτουργία του Πάσχα των καθολικών και πολυτελών ξενοδοχείων, δήλωσε σήμερα πηγή προσκείμενη στην αστυνομία.

Ο πρωθυπουργός Ρανίλ Γουικρεμεσίνγκε είχε δηλώσει χθες πως συνελήφθησαν οκτώ άνθρωποι.

Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες. Όμως η πηγή ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι ύποπτοι συνελήφθησαν σε δύο τοποθεσίες, μέσα στο και κοντά στο Κολόμπο. Ανήκουν στην ίδια εξτρεμιστική οργάνωση, κατά την ίδια πηγή.

Τουλάχιστον δύο από τις συνολικά οκτώ επιθέσεις που διαπράχθηκαν χθες στην πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα έγιναν από βομβιστές-καμικάζι, σύμφωνα με την αστυνομία και άλλες πηγές. Τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν όταν καμικάζι πυροδότησε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος κατά τη διάρκεια εφόδου της αστυνομίας σε σπίτι όπου βρίσκονταν ύποπτοι.

