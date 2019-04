Το μήνυμα συμπαράστασης του Μπαράκ Ομπάμα για τη φωτιά στην Παναγία των Παρισίων

Με μία φωτογραφία από οικογενειακή επίσκεψη των Ομπάμα στην εμβληματική Παναγία των Παρισίων, τον ιστορικό καθεδρικό ναό του Παρισιού που υπέστη τεράστιες καταστροφές από μεγάλη φωτιά, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ στέλνει το δικό του μήνυμα συμπαράστασης στον γαλλικό λαό.

«Η Νοτρ Νταμ είναι ένας από τους μεγαλύτερους θησαυρούς του κόσμου και η σκέψη μας είναι στον γαλλικό λαό σε αυτή την ώρα της θλίψης» αναφέρει ο Μπαράκ Ομπάμα σε μήνυμά του στο Twitter. «Είναι στη φύση μας να πενθούμε όταν βλέπουμε ιστορία να χάνεται, αλλά είναι στη φύση μας και το να ξαναχτίζουμε το αύριο, με όση περισσότερη δύναμη μπορούμε» προσθέτει.

Notre Dame is one of the world’s great treasures, and we’re thinking of the people of France in your time of grief. It’s in our nature to mourn when we see history lost – but it’s also in our nature to rebuild for tomorrow, as strong as we can. pic.twitter.com/SpMEvv1BzB

— Barack Obama (@BarackObama) 15 April 2019