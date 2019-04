Οι Εργατικοί ζητούν από τη Βρετανία να εμποδίσει την έκδοση Ασάνζ στις ΗΠΑ

Να εμποδίσει την έκδοση του ιδρυτή της Wikileaks Τζούλιαν Ασάνζ στις ΗΠΑ ζητεί από την πρωθυπουργό της Βρετανίας Τερέζα Μέι η σκιώδης υπουργός Εσωτερικών Ντάιαν Άμποτ, υπενθυμίζοντας την παρέμβασή της στην υπόθεση του χάκερ Γκάρι Μακίνον, ο οποίος είχε κατηγορηθεί το 2002 για τo μεγαλύτερo στρατιωτικό χάκινγκ όλων των εποχών.

Το 2012, όταν η Τερέζα Μέι ήταν υπουργός Εσωτερικών, σταμάτησε την έκδοση του Μακίνον, επικαλούμενη τα ανθρώπινα δικαιώματα, επειδή οι γιατροί είχαν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο αυτοκτονίας σε περίπτωση που κατέληγε στις ΗΠΑ για να δικαστεί, όπως υπενθυμίζει το ΑΜΠΕ. Σύμφωνα με την Νταϊάν Άμποτ, παρόμοια αιτιολογία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και στην περίπτωση έκδοσης του Ασάνζ.

Μιλώντας στο BBC Radio 4, η Άμποτ δήλωσε ότι «αν η σουηδική κυβέρνηση επιθυμεί να προχωρήσει στις κατηγορίες (των δύο γυναικών), πιστεύω ότι ο Ασάνζ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη», αλλά πρόσθεσε ότι «δεν πρόκειται για τις κατηγορίες του βιασμού, αν και είναι σοβαρές, πρόκειται για την Wikileaks και όλες τις ντροπιαστικές πληροφορίες για τις δραστηριότητες του αμερικανικού στρατού και των υπηρεσιών ασφαλείας που δημοσιοποιήθηκαν».

Ο ηγέτης του Εργατικού κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν προέτρεψε επίσης την κυβέρνηση να μην εκδώσει τον Ασάνζ, υποστηρίζοντας ότι δημοσιοποίησε στοιχεία για θηριωδίες που διαπράχθηκαν στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. «Η βρετανική κυβέρνηση θα πρέπει να αντιταχθεί στην έκδοση του Τζούλιαν Ασάνζ στις ΗΠΑ επειδή εξέθεσε θηριωδίες στο Ιράκ και το Αφγανιστάν» έγραψε σε μήνυμά του στο twitter, το οποίο συνοδεύονταν από ένα βίντεο που είχε διαρρεύσει και έδειχνε πλάνα του Πενταγώνου από την αεροπορική επιδρομή το 2007 στο Ιράκ, σύμφωνα με τα οποία οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εμπλέκονται στο θάνατο πολιτών και δύο δημοσιογράφων.

The extradition of Julian Assange to the US for exposing evidence of atrocities in Iraq and Afghanistan should be opposed by the British government.pic.twitter.com/CxTUrOfkHt

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 11 April 2019