Το «κορίτσι που κλαίει» απέσπασε το βραβείο World Press Photo της χρονιάς

Η φωτογραφία που είχε βγάλει τον Ιούνιο του 2018 ο Τζον Μουρ, του πρακτορείου Getty, με ένα μικρό κορίτσι από την Ονδούρα που κλαίει, καθώς η μητέρα του υποβάλλεται σε σωματικό έλεγχο από την αμερικανική συνοριοφυλακή, κέρδισε το βραβείο World Press Photo για τη φωτογραφία της χρονιάς.

Το στιγμιότυπο αποτυπώνει τη στιγμή που η Σάντρα Σάντσες υποβάλλεται σε σωματικό έλεγχο, μόλις έχει περάσει με τη μικρή κόρη της Γιανέλα τα σύνορα του Μεξικού με τις ΗΠΑ. Στο κέντρο του «καρέ», το μικρό κορίτσι κλαίει σπαρακτικά.

Οι κριτές αναγνώρισαν στη φωτογραφία την αντανάκλαση βίας άλλου τύπου, όπως εξηγεί το ΑΜΠΕ: της ψυχολογικής.

Μετά το κύμα κατακραυγής που προκάλεσε η φωτογραφία, η υπηρεσία τελωνείων και προστασίας των συνόρων (CBP) αναγκάστηκε να διευκρινίσει ότι η Γιανέλα και η μητέρα της δεν συγκαταλέγονταν στους χιλιάδες μετανάστες που διαχωρίστηκαν μετά την έλευσή τους οικογενειακώς στις ΗΠΑ.

Παρ' όλ' αυτά, «η γενικευμένη αγανάκτηση εναντίον αυτής της αμφιλεγόμενης πρακτικής οδήγησε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε αλλαγή της πολιτικής του τον περασμένο Ιούνιο», όπως σημείωσαν οι κριτές που απονέμουν τα βραβεία World Press Photo στο Άμστερνταμ.

Ο Τζον Μουρ φωτογράφιζε πράκτορες της συνοριοφυλακής τη νύχτα της 12ης Ιουνίου, στην καρδιά της κοιλάδας του Ρίο Γκράντε, όταν συνέλαβαν ομάδα ανθρώπων που επιχείρησε να περάσει τα σύνορα. «Μπορούσα να δω τον φόβο στα πρόσωπά τους, στα μάτια τους» αφηγήθηκε ο φωτογράφος σε αμερικανικό ραδιοφωνικό σταθμό, αναφερόμενος στους μετανάστες.

Εξήγησε πως τράβηξε τη φωτογραφία όταν η Σάντρα άφησε κάτω την κόρη της για να της γίνει σωματικός έλεγχος. Το παιδί άρχισε να κλαίει σχεδόν αμέσως. «Γονάτισα κι είχα πολύ λίγο χρόνο να τραβήξω το στιγμιότυπο πριν η έρευνα τελειώσει» αφηγήθηκε ο 51χρονος φωτογράφος, που καλύπτει την περιοχή των συνόρων των ΗΠΑ και του Μεξικού εδώ και περίπου δέκα χρόνια.

«Ήθελα να αφηγηθώ μια διαφορετική ιστορία», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο φωτορεπόρτερ κατά τη διάρκεια της τελετής στο Άμστερνταμ. «Μου δινόταν η δυνατότητα να απαθανατίσω μια εικόνα ανθρωπιάς, που συχνά χάνεται μέσα στις στατιστικές. Θεωρώ ότι ένα ζήτημα όπως αυτό, το ζήτημα της μετανάστευσης, έχει απήχηση πολύ πέραν των ΗΠΑ, σε όλο τον κόσμο».

Το ακανθώδες ζήτημα της μετανάστευσης κυριάρχησε χθες και στην κατηγορία World Press Photo Story of the Year Award («βραβείο για το φωτορεπορτάζ της χρονιάς»).

Οι κριτές βράβευσαν σειρά φωτογραφιών που τράβηξε τον Οκτώβριο του 2018 ο φωτορεπόρτερ Πίτερ Τεν Χούπεν, ακολουθώντας οικογένειες από την Ονδούρα που εντάχθηκαν σ' ένα από τα «καραβάνια» που κινούνταν προς τις ΗΠΑ, με ένα μέλος της κριτικής επιτροπής να παρατηρεί πως οι φωτογραφίες δίνουν «μια αίσθηση αξιοπρέπειας».

Φέτος οι κριτές επέλεξαν ανάμεσα σε 78.800 φωτογραφίες που τράβηξαν πάνω από 4.730 φωτογράφοι και φωτορεπόρτερ από όλο τον κόσμο. Τρεις φωτογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου τιμήθηκαν σε διάφορες κατηγορίες.

Ο Τζον Βέσελς, που έχει έδρα την Κινσάσα, κατέλαβε τη δεύτερη και την τρίτη θέση στην κατηγορία General News Stories («γενικά φωτορεπορτάζ»), αντιστοίχως για μια σειρά φωτογραφιών που τράβηξε στις εκλογές στη Λαϊκή Δδημοκρατία Κονγκό και κατά τη δέκατη επιδημία του ιού Έμπολα στη χώρα

Οι Μπρένταν Σμαλάουσκι και Πέδρο Πάρδο κατέλαβαν ο καθένας την τρίτη θέση, αντίστοιχα για μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ καθώς κράταγε από το μπράτσο τον Εμανουέλ Μακρόν και για ένα στιγμιότυπο που απαθανάτισε μετανάστες καθώς σκαρφάλωναν σε φράκτη στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού.

