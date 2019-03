Συναγερμός για βόμβα στο κτίριο της Κομισιόν στις Βρυξέλλες

Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι Βρυξέλλες λόγω απειλής για βόμβα στο κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της τοπικής και της ομοσπονδιακής αστυνομίας.

Σύμφωνα με βελγικά μέσα ενημέρωσης, περίπου σαράντα άτομα απομακρύνθηκαν από το κτίριο της Κομισιόν και η περιοχή έχει αποκλειστεί.

Street in heart of Brussels EU quarter closed during bomb scare. Britain's embassy to the EU is on the street which has been cordened off. Staff not at liberty to comment. pic.twitter.com/DJnNTIbFYt

— James Crisp (@JamesCrisp6) 19 Μαρτίου 2019