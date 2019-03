Αιματοκύλισμα με σαράντα νεκρούς από την επίθεση σε τεμένη στη Νέα Ζηλανδία

Το χειρότερο σενάριο επιβεβαίωσε η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Άρντερν, αναφορικά με τον απολογισμό των θυμάτων από την επίθεση σε δύο τεμένη στην πόλη Κράιστσερτς, που σκόρπισε τον τρόμο και βύθισε τη χώρα στη θλίψη.

Όπως ανακοίνωσε, σαράντα άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο από την επίθεση ενόπλου την ώρα της προσευχής σε δύο τεμένη, ενώ περισσότεροι από είκοσι τραυματίστηκαν σοβαρά. Στη λίστα με τους τραυματίες δεν υπάρχει κανένας Έλληνας, σύμφωνα με τον επίτιμο πρόξενο της Ελλάδας στο Ουέλινγκτον.

Η Νέα Ζηλανδία έχει τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, πρόσθεσε η Άρντερν, ενώ οι τέσσερις συλληφθέντες σχετικά με τα χτυπήματα δεν ήταν υπό παρακολούθηση από την Αστυνομία και αυτή την ώρα ανακρίνονται.

The 4 suspects in custody were not on any security watch lists, says Prime Minister Jacinda Ardern of the suspects in the two mosque shootings in New Zealand. https://t.co/3j6nibpVT7 pic.twitter.com/XItZfa0k8n

