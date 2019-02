Πέθανε ο βετεράνος βουλευτής των Εργατικών Πολ Φλιν

Πέθανε σε ηλικία 84 ετών το ιστορικό στέλεχος και βετεράνος βουλευτής των Εργατικών, της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βρετανία, Πολ Φλιν.

Σύμφωνα με το BBC ο Φλιν είχε ανακοινώσει ότι θα αποχωρούσε από την πολιτική σκηνή, μετά από τρεις δεκαετίες παρουσίας, καθώς είχε καθηλωθεί στο κρεβάτι εξαιτίας της ρευματοειδούς αρθρίτιδας από την οποία έπασχε.

«Είμαι θλιμμένος από το θάνατο του καλού μου φίλου Πολ Φλιν. Αγαπούσε τόσο πολύ το Newport, είχε γνώση της ριζοσπαστικής ιστορίας της Νότιας Ουαλίας και ένα πνεύμα οξύ. Ήταν ένας ανεξάρτητος στοχαστής και μια αξία για το Εργατικό Κόμμα. Θα μας λείψει» έγραψε ο Τζέρεμι Κόρμπιν στο Twitter.

I’m very sad at the passing of my good friend Paul Flynn. He had such love for Newport, knowledge of radical South Wales history and a dry wit. He was an independent thinker who was a credit to the Labour Party. He will be greatly missed.

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 17 Φεβρουαρίου 2019