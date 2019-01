Σε τεντωμένο σκοινί η Βενεζουέλα

Σε θολό τοπίο αρχίζει η καινούρια εβδομάδα στη Βενεζουέλα, όπου η κατάσταση παραμένει ρευστή μετά την αυτοανακήρυξη του προέδρου της Βουλής Χουάν Γκουαϊδό στη θέση του προέδρου της χώρας και την αναγνώρισή του από τις ΗΠΑ και άλλα κράτη.

Ξένες χώρες, όπως η Βρετανία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Γερμανία, προειδοποίησαν πως θα προχωρήσουν κι εκείνες σε αναγνώριση του Γκουαϊδό εάν δεν προκηρυχθούν άμεσα εκλογές στη Βενεζουέλα. Ο Νικολάς Μαδούρο, ωστόσο, διατηρώντας ισχυρά ερείσματα στη Ρωσία, την Κίνα, την Τουρκία αλλά και τον στρατό της χώρας του, απέρριψε το τελεσίγραφο αλλά δήλωσε «ανοιχτός στον διάλογο».

Λίγο αργότερα, οι ΗΠΑ προειδοποίησαν πως «κάθε βία και εκφοβισμός» στη Βενεζουέλα κατά της αντιπολίτευσης και κατά του αμερικανικού διπλωματικού προσωπικού θα φέρει «δυναμική απάντηση». «Θα συνιστά σοβαρή επίθεση κατά του κράτους δικαίου» τόνισε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ Τζον Μπόλτον στο Twitter.

Any violence and intimidation against U.S. diplomatic personnel, Venezuela’s democratic leader, Juan Guiado, or the National Assembly itself would represent a grave assault on the rule of law and will be met with a significant response. 2/2

