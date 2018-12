Τόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε αν θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο

Ο ιθύνων νους πίσω από την Tesla, τη SpaceX, την Boring Company και τη Neuralink, αυτός ο παθιασμένος ιδεολόγος, έχει μια ανατρεπτική άποψη για το ωράριο εργασίας.

Έγραψε λοιπόν στο Twitter πως αν θέλουν οι άνθρωποι να «αλλάξουν τον κόσμο», τότε πρέπει να εργάζονται από… 80-100 ώρες εβδομαδιαίως! «Υπάρχουν ευκολότερα μέρη να δουλεύεις, κανείς όμως δεν άλλαξε τον κόσμο με 40 ώρες τη βδομάδα», είπε χαρακτηριστικά ο Musk.

There are way easier places to work, but nobody ever changed the world on 40 hours a week

— Elon Musk (@elonmusk) 26 Νοεμβρίου 2018