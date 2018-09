Αυτό το αστυνομικό φορτηγό είναι ο νέος σύμμαχος στη βεβαίωση παραβάσεων

Οι τροχονόμοι της Ουαλίας πιάνουν πλέον τους οδηγούς που μιλάνε στο κινητό τους μέσα από κινούμενα φορτηγά!

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα «Wales Online», η Αστυνομία της Νότιας Ουαλίας εγκαινίασε το μέτρο από τον Απρίλιο του 2018 και κρίθηκε πρόσφατα πετυχημένο. Φορτηγά που κινούνται δηλαδή στους αυτοκινητόδρομους της χώρας και καταγράφουν με χειροκίνητες κάμερες τους οδηγούς που παρανομούν.

«Operation Tramline» ονομάσανε την επιχείρηση και κόβει τα πρόστιμα το ένα πίσω από το άλλο. Στην πρώτη μάλιστα βδομάδα της λειτουργίας της, βεβαιώθηκαν 84 παραβάσεις αξίας αρκετών χιλιάδων ευρώ.

«Το φορτηγό περιπολεί τους αυτοκινητόδρομους και τα κεντρικά οδικά δίκτυα κατά μήκος της Ουαλίας και φιλοξενεί κάμερες ώστε να καταγράφουν τις επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές», λέει χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της νέας υπηρεσίας, επιθεωρητής Steve Davies, «δεν έχουν επίσης όριο ταχύτητας, κάτι που σημαίνει πως μπορούν να κινούνται με ταχύτητες μεγαλύτερες από το εθνικό όριο», υποδεικνύει με νόημα.

Today @WYP_RPU continues #Operationtramline This driver was using his #mobilephone & on Checking his #Tachograph had numerous offences. A #deposit of £500 & £200 fine issued at the roadside & the driver will go to court. Keeping to #drivershours keeps everyone #safe #Fatal4 pic.twitter.com/AlpSWW4y3V

— Paul Cartwright (@WYP_8790) 7 Αυγούστου 2018