Η αντίδρασή της για το ασθενοφόρο που μπλόκαρε το πάρκινγκ της ήταν μια έκπληξη

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε πριν λίγες μέρες το πλήρωμα ενός ασθενοφόρου στο Σπάλντιγκ του Λινκολνσάιρ όπου είχε σπεύσει για να φροντίσει το τραύμα ενός ασθενή.

Το ασθενοφόρο είχε σταθμεύσει μπροστά στο πάρκινγκ ενός γειτονικού σπιτιού, ώστε να υπάρχει πρόσβαση στην οικεία του ασθενή.

Ολοκληρώνοντας την αποστολή τους και επιστρέφοντας στο όχημά τους, η βοηθός έκτακτης ανάγκης, Κάθριν Γουαϊτχάους και η διασώστρια, Τζούλι Γουέιντ βρέθηκαν μπροστά σε μια ευχάριστη έκπληξη.

Πάνω στο ασθενοφόρο υπήρχε ένα σημείωμα μαζί με ένα χαρτονόμισμα 5 λιρών που είχε αφήσει η γειτόνισσα που ανέφερε: «Μου μπλοκάρατε το αυτοκίνητο αλλά δεν έχει σημασία γιατί δεν θα πήγαινα πουθενά έτσι κι αλλιώς. Απολαύστε τη μέρα σας - αγοράστε έναν καφέ».

Το περιστατικό έγινε σημείο αναφοράς από την υπηρεσία ασθενοφόρων των Ανατολικών Μίντλαντς η οποία δημοσίευσε φωτογραφία με το σημείωμα στον λογαριασμό της στο twitter.

Σε μια άλλη περίπτωση, στις 27 Αυγούστου, το πλήρωμα ενός ασθενοφόρου στο Κάμπερλι που είχε σπεύσει να παραλάβει έναν ασθενή, βρήκε ένα σημείωμα που έγραφε: «Απλά ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που είστε έξω όλες τις ώρες, μέρα-νύχτα και είστε πραγματικοί ήρωες. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο δύσκολη πρέπει να είναι η δουλειά σας, πάρτε λοιπόν ένα πρωϊνό από μένα. Για ακόμα μια φορά, σας ευχαριστώ πολύ!». Το σημείωμα σε αυτήν την περίπτωση συνοδευόταν από ένα χαρτονόμισμα 10 λιρών.

Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που η αντιμετώπιση των πληρωμάτων δεν είναι το ίδιο θερμή και ευγενική.

Χαρακτηριστική η αναφορά της διασώστριας και επικεφαλής επιχειρήσεων των ασθενοφόρων στο Λέστερσιρ, Λι Μπρέντναλ η οποία σημείωσε: «Είναι τόσο απογοητευτικό όταν βλέπουμε να υπάρχει σημείωμα με αγενές μήνυμα σε κάποια από τα ασθενοφόρα μας. Αυτό αναστατώνει τα αφοσιωμένα πληρώματά μας που προσπαθούν να βοηθήσουν ασθενείς και να κάνουν τη δουλειά τους.

Το να αφήσετε ένα σημείωμα δεν θα διορθώσει την κατάσταση καθώς είναι απίθανο να το δούμε μέχρι τη στιγμή που θα φύγουμε για το νοσοκομείο ή για να πάμε στο επόμενο περιστατικό. Τα πληρώματα είναι προσιτά. Εάν πραγματικά χρειάζεται να φύγετε από το σπίτι σας επειγόντως και σας έχουμε μπλοκάρει την πρόσβαση, παρακαλούμε ελάτε και χτυπήστε την πόρτα όπου συμβαίνει η έκτακτη ανάγκη.

Κάποιες φορές θα είμαστε σε θέση να μετακινήσουμε το όχημα, αν για παράδειγμα φροντίζουμε έναν ασθενή, αλλά δεν χρειάζεται να βρισκόμαστε και δυο μας στο σημείο εκείνη τη στιγμή. Θα υπάρξουν ωστόσο και στιγμές που θα φροντίζουμε κάποιον που βιώνει μια επικίνδυνη για την ζωή του κατάσταση και σε αυτήν την περίπτωση το να μετακινήσουμε το ασθενοφόρο δεν θα είναι η προτεραιότητά μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα χρειαστεί να κάνετε υπομονή καθώς προσπαθούμε να σώσουμε τη ζωή κάποιου».

Lincolnshire Paramedic Julie Wade & ECA Catherine Whitehouse were attending a patient in Spalding yesterday when they had a #Bluelighthappy moment.

When they left to take the patient to the ambulance they were greeted with this #EMAZING note. pic.twitter.com/Fp7QC4A0Uv

— East Midlands Ambulance Service NHS Trust (@EMASNHSTrust) 10 Σεπτεμβρίου 2018