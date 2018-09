Δυο φίλοι έγιναν… μοντέλα με το στανιό!

Αυτό το μικρό «κατόρθωμα» χρειάστηκε λίγη δημιουργικότητα αλλά πολλά κότσια και εκτελέστηκε μάλιστα στην εντέλεια.

Δυο φίλοι λοιπόν συνειδητοποίησαν πως στη γνωστή αλυσίδα McDonald's δεν υπάρχουν ασιατικής καταγωγής άνθρωποι στις διαφημίσεις της. Πόσο μάλλον στην κωμόπολη του Τέξας όπου ζουν, είπαν λοιπόν να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους.

Ο 21χρονος Jehv Maravilla, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον, και ο 25χρονος κολλητός του Christian Toledo είναι αμφότεροι αμερικανοί πολίτες με καταγωγή από τις Φιλιππίνες.

Ήθελαν διακαώς Ασιάτη σε αφίσα των McDonald's και όταν είδαν άδειο τοίχο σε κατάστημα της περιοχής τους, ήξεραν αμέσως τι έπρεπε να κάνουν. Οι φίλοι έφτιαξαν το πόστερ, το κρέμασαν στις 13 Ιουλίου και παρατήρησαν πως δυο μήνες σχεδόν αργότερα κανείς δεν είχε καταλάβει την «απάτη», καθώς συνέχιζε να κρέμεται στον ίδιο τοίχο.

Κάποια στιγμή οι δύο φίλοι μοιράστηκαν την κίνησή τους στο Twitter και έγινε κακός χαμός, παίζοντας ακόμα και σε δελτία ειδήσεων των ΗΠΑ.

i noticed there was a blank wall at mcdonald’s so i decided to make this fake poster of me and my friend. It’s now been 51 days since i hung it up. pic.twitter.com/5OTf5aR4vm

— JΞVH M (@Jevholution) 3 Σεπτεμβρίου 2018