Επεισόδια ξέσπασαν σε κέντρο κράτησης μεταναστών στην Αυστραλία

Επεισόδια ξέσπασαν σε ένα κέντρο κράτησης μεταναστών στην Αυστραλία μετά την απόπειρα αυτοκτονίας ενός νεαρού αιτούντα άσυλο, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι και υπέρμαχοι των δικαιωμάτων των προσφύγων.

Ένας 22χρονος Ιρακινός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση αφού αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει στο Κέντρο Κράτησης Μεταναστών Γιόνγκα Χιλ, 90 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Περθ στη δυτική Αυστραλία.

«Κρατούμενος του Γιόνγκα Χιλ διακομίστηκε σε νοσοκομείο χθες το βράδυ και αυτή τη στιγμή λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική βοήθεια. Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε περαιτέρω μεμονωμένες περιπτώσεις», δήλωσε στο DPA η Αυστραλιανή Υπηρεσία Συνόρων.

Ο Ιρακινός αιτών άσυλο, που έχει ιστορικό ψυχικών διαταραχών, βρέθηκε να κρέμεται από το κρεβάτι του στο κελί όπου διέμενε λίγη ώρα που είχε επιστρέψει από το νοσοκομείο όπου είχε διακομιστεί το πρωί επειδή είχε κόψει τις φλέβες στον καρπό του, δήλωσε ο Ίαν Ρίντουλ υπέρμαχος των δικαιωμάτων των προσφύγων, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο Ιρακινός είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει δύο φορές τις προηγούμενες εβδομάδες.

«Είναι μια σοκαριστική ιστορία. Δεν θα πρέπει να βρισκόταν στο Γιόνγκα Χιλ. Χρειαζόταν βοήθεια. Είναι θύμα αμέλειας», τόνισε ο Ρίντουλ.

We were locked up & left to burn between metal cages, as #serco abandoned their posts & their duty of care, it was between fire & smoke.#YesterdayWhenThereWasNoTomorrow#FireInFalconCompound #auspol pic.twitter.com/hAQyvM7e5D

— ForLove&Freedom (@ForLovenFreedom) 3 Σεπτεμβρίου 2018