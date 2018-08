Ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε την Τετάρτη με ανάρτησή του στο twitter ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Μάικ Πενς, ζητώντας για άλλη μια φορά την απελευθέρωση του πάστορα Άντριου Μπράνσον.

«Καλά θα κάνει η Τουρκία να μην δοκιμάσει μέχρι που είναι αποφασισμένος να φτάσει ο Τραμπ», λέει χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα στην ανάρτησή του ο Μάικ Πενς αναφέρει: «Ο κληρικός Άντριου Μπράνσον είναι ένας αθώος άνθρωπος που κρατείται στην Τουρκία και η δικαιοσύνη επιβάλλει να απελευθερωθεί. Καλά θα κάνει η Τουρκία να μην δοκιμάσει μέχρι που είναι αποφασισμένος να φτάσει ο Τραμπ για να δει Αμερικανούς που είναι άδικα φυλακισμένοι σε ξένους τόπους να επιστρέφουν σπίτι στις ΗΠΑ».

Η Τουρκία προχώρησε σε μεγάλη αύξηση των τελωνειακών δασμών σε κάποια εισαγόμενα προϊόντα αμερικανικής προέλευσης, περιλαμβανομένων επιβατικών οχημάτων, αλκοολούχων ποτών και ποικιλιών καπνού, όπως αναφέρει στο σημερινό της φύλλο η Εφημερίδα της τουρκικής κυβέρνησης.

Διάταγμα που υπογράφηκε από τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αυξάνει τους δασμούς σε επιβατικά αυτοκίνητα κατά 120%, στα αλκοολούχα ποτά κατά 140% και στα φύλλα καπνού κατά 60%.

Οι δασμοί αυξήθηκαν επίσης σε προϊόντα όπως είναι τα καλλυντικά, το ρύζι και ο άνθρακας.

Η Τουρκία προχώρησε σε αύξηση των τελωνειακών δασμών βάσει της αρχής της αμοιβαιότητας, «σε αντίποινα στις εσκεμμένες επιθέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης στην οικονομία μας», ανέφερε σήμερα σε ανάρτησή του στο Twitter ο τούρκος αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι.

Την απόφαση της Τουρκίας να διπλασιάσει τους δασμούς σε εισαγόμενα προϊόντα αμερικανικής προέλευσης καταδικάζει ο Λευκός Οίκος, σημειώνοντας πως είναι «λυπηρές» οι οικονομικές κυρώσεις που ανακοίνωσε νωρίτερα η Άγκυρα απαντώντας στα μέτρα που έλαβε η Ουάσιγκτον κι αξιώνοντας εκ νέου την άμεση απελευθέρωση του Αμερικανού πάστορα Άντριου Μπράνσον.

«Οι τελωνειακοί δασμοί της Τουρκίας προκαλούν μετά βεβαιότητας λύπη και αποτελούν βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση. Οι τελωνειακοί δασμοί που επέβαλαν οι ΗΠΑ σε βάρος της Τουρκίας έχουν να κάνουν με συμφέροντα εθνικής ασφαλείας. Οι (δασμοί) εκείνων (της Τουρκίας) αποτελούν αντίποινα» δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου Σάρα Σάντερς.

Η Αμερικανίδα αξιωματούχος εξέφρασε τη λύπη της καθώς η Τουρκία αντιμετώπισε τον πάστορα Μπράνσον, «ο οποίος όπως γνωρίζουμε είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος και ένας πιστός Χριστιανός που δεν έκανε τίποτα κακό», με τρόπο «πολύ άδικο, πολύ κακό».

Η Σάρα Σάντερς υπογράμμισε ότι οι τελωνειακοί δασμοί που επέβαλαν οι ΗΠΑ στον τουρκικό χάλυβα θα παραμείνουν σε ισχύ ακόμα και στην περίπτωση απελευθέρωσης του πάστορα.

Pastor Andrew Brunson is an innocent man held in Turkey & justice demands that he be released. Turkey would do well not to test @POTUS Trump’s resolve to see Americans who are wrongfully imprisoned in foreign lands returned home to the United States.

