«Διαστημάνθρωποι» πιάστηκαν σε μια γελοία ιστορία απάτης!

Ήταν το τέλειο έγκλημα, που περιλάμβανε χειροποίητες διαστημικές στολές και κάτι απόκρυφες τεχνολογίες που θα μπορούσαν να πουληθούν στη NASA, τι θα μπορούσε λοιπόν να στραβώσει;

Κι όμως, ο πατέρας και γιος συνελήφθησαν τελικά στο Νέο Δελχί επειδή ξαλάφρωσαν έναν επιχειρηματία από 213.156 δολάρια, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, που μας λέει πως το δαιμόνιο πλάνο περιλάμβανε αυτοσχέδιες «στολές ακτινοβολίας» μπας και πειστούν οι επιχειρηματίες πως το δίδυμο έχει στα χέρια του προωθημένη τεχνολογία που θα μπορούσαν να πουλήσουν μετά οι επενδυτές στη NASA και τη διαστημική υπηρεσία της Ινδίας έναντι δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο AFP, οι δυο απατεώνες ισχυρίζονταν πως είχαν στα χέρια τους μια πλάκα από «μαγικό χαλκό», η οποία «χτυπήθηκε από κεραυνό» και απέκτησε έτσι μαγικές ιδιότητες. Όπως να μαγνητίζει το… ρύζι!

Το αστείο είναι πως κατάφεραν να πείσουν έναν, αποσπώντας ουκ ολίγα λεφτά, ενώ είχαν ήδη επιστρατεύσει συνεργάτες να παίξουν τον ρόλο επιστημόνων σε σικέ πειράματα μαγνητισμού.

Ο επιχειρηματίας τους έδωσε όμως στην αστυνομία, καθώς τα περιβόητα πειράματα δεν έρχονταν ποτέ. Ο γιος έκανε τον επιστήμονα της NASA, ο καιρός δεν ήταν όμως ποτέ κατάλληλος για τα εν λόγω πειράματα, είπε ο επικεφαλής αστυνομικός στην εφημερίδα «Hindustan Times».

Officially crime branch has arrested father-son duo for duping a Delhi based businessman of Rs 1.43 crore, claiming they have bagged a @NASA project. pic.twitter.com/TJDu66Qyot

— bhavatosh singh (@bhavatoshsingh) May 8, 2018