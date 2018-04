Ελεύθερος θανατοποινίτης που πέρασε 25 χρόνια περιμένοντας την ένεση

Ο Vicente Benavides καταδικάστηκε σε θάνατο το 1993 για τον βιασμό και τον φόνο ενός βρέφους στην Καλιφόρνια.

Πλέον όμως, αφού πέρασε το 1/4 του αιώνα πίσω από τα κάγκελα, είναι και πάλι ελεύθερος και μάλιστα τελεσίδικα, καθώς δεν χρειάζεται να εκδικαστεί εκ νέου η υπόθεσή του.

Ο 68χρονος σήμερα Benavides είδε όλη του τη ζωή να χάνεται από μια χαρακτηριστική περίπτωση κακοδικίας. Αυτός και η σύντροφός του πρόσεχαν το 1991 ένα μωρό κοριτσάκι, το οποίο πήγαν κάποια στιγμή στο νοσοκομείο, αν και πέθανε μια βδομάδα αργότερα. Το ζευγάρι είχε δηλώσει πως το μωρό έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του, ο ιατροδικαστής της Καλιφόρνια βρήκε ωστόσο πως το βρέφος είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά και ο θάνατός του προήλθε από πρωκτικά τραύματα, όπως μεταδίδει το δίκτυο ABC7.

Ο Benavides συνελήφθη και κατηγορήθηκε για τον βιασμό και τον φόνο του κοριτσιού, καταδικάστηκε όμως γιατί στη δίκη κατέθεσαν μια σειρά γιατρών και ειδικών που επιβεβαίωσαν την αρχική ιατροδικαστική έκθεση. Ο ίδιος ισχυριζόταν διαχρονικά πως ήταν αθώος, κάτι που αναγνώρισε πρόσφατα το Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνια, όταν αποδείχτηκε πως οι εμπειρογνώμονες που κατέθεσαν εναντίον του το 1993 δεν είχαν καν δει τα ιατρικά έγγραφα!

Και υπό το φως της δίωξής τους, απέσυραν τις αρχικές τους καταθέσεις. «Οι αποδείξεις που μοιάζουν σήμερα να είναι πλαστές ήταν εκτεταμένες», κατέληξε το δικαστήριο. «Σύμφωνα με μια αντικειμενική εξέταση των γεγονότων, δεν υπάρχουν αρκετές αποδείξεις για να τεκμηριωθεί η ενοχή πέραν λογικής αμφιβολίας», δήλωσε η εισαγγελέας Lisa Green…

Vicente Benavides was freed earlier today thanks to the tremendous work of Cristina Borde, from Wisconsin Innocence Project, and her team at Habeas Corpus Resource Center: https://t.co/Z7Xb0E6Pd3 pic.twitter.com/3pJsTHIqF5

— Innocence Project (@innocence) April 20, 2018