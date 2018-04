Έπιασαν κακοποιό από το χέρι του που φάνηκε σε φωτογραφία!

H αστυνομία της Νότιας Ουαλίας κατάφερε να εξασφαλίσει καταδίκη διακινητή ναρκωτικών ταυτοποιώντας τον με το έγκλημα από απλή φωτογραφία του χεριού του.

Οι διωκτικές αρχές ερευνούσαν μια ομάδα κακοποιών της Νότιας Ουαλίας και έκαναν έφοδο στο σπίτι ενός, συλλαμβάνοντας αρκετούς για διακίνηση κάνναβης.

Βρήκαν όμως και μια σειρά μηνυμάτων στο WhatsApp από έναν σύνδεσμο της σπείρας και σε ένα από αυτά ο ύποπτος Elliot Morris είχε στείλει και μια φωτογραφία του χεριού του να κρατά μια σειρά από μυστηριώδεις ταμπλέτες σε επίδοξο πελάτη. Η σπείρα κατηγορούνταν μέχρι εκείνη τη στιγμή για διακίνηση κάνναβης, η φωτογραφία παρείχε ωστόσο ενδείξεις και για εμπόριο πιο σκληρών ναρκωτικών. Έπρεπε όμως να αποδείξουν σε ποιον ανήκε το χέρι!

