Περιστατικό με πυροβολισμούς στα κεντρικά του Youtube

Πληροφορίες για πυροβολισμούς στα κεντρικά γραφεία του Youtube στο Σαν Μπρούνο, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Σύμφωνα με αναρτήσεις εργαζόμενου στην εταιρεία ακούστηκαν πυροβολισμοί και ο ίδιος είδε ανθρώπους να τρέχουν καθώς αυτός βρισκόταν στο γραφείο του.

Με νεότερη ανάρτησή του ενημέρωσε ότι το κτίριο εκκενώθηκε και ο ίδιος βρίσκεται ασφαλής εκτός αυτού. Σύμφωνα με το sanfrancisco.cbslocal.com η αστυνομία δεν μπορεί ακόμα να επιβεβαιώσει το περιστατικό.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers.

There is definitely some kind of police action / possible shooting at youtube in San Bruno. my brother just and others went running out of the building when hearing firecracker like sounds. 5 police cars came rushing to the scene...

— Mr Raised Brow (@MrRaisedBrow) 3 Απριλίου 2018