Οι περιπέτειες μιας Καναδής που έγραψε πως «Ο Αλλάχ είναι ομοφυλόφιλος»

Η καναδή ακτιβίστρια Laura Southern είναι το νέο κόκκινο πανί του ίντερνετ και της απαγορεύτηκε μάλιστα ισοβίως η είσοδος στην Αγγλία, καθώς οι Αρχές έκριναν πως διακινούσε ρατσιστικό υλικό.

Η ακτιβίστρια ήθελε να δει τι θα γινόταν αν έβαζε αφίσες στο βρετανικό Λούτον που έγραφαν «Ο Αλλάχ είναι ομοφυλόφιλος» και «Ο Αλλάχ είναι τρανς», ένα είδος «κοινωνικού πειράματος», όπως το αποκαλεί.

Και δεν χρειάζεται μεγάλη φαντασία για να προδικάσει κανείς πως το πείραμά της δεν πήγε και πολύ καλά. Όχι μόνο συγκέντρωσε τη μήνη της τοπικής μουσουλμανικής κοινότητας, αλλά σύντομα θα την έβρισκε και η αστυνομία, η οποία της ζητούσε επιτακτικά να κατεβάσει τις αφίσες της.

Κι ενώ δεν τη συνέλαβαν τελικά, την προσήγαγαν, όπως μας ενημερώνει η «Mirror», στα σύνορα, όταν προσπάθησε να διασχίσει τα Στενά της Μάγχης, στο πλαίσιο του βρετανικού τρομονόμου. Όταν και την ενημέρωσαν πως έχει εκδοθεί εναντίον της ισόβια απαγόρευση εισόδου στη Αγγλία.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών είπε στην εφημερίδα: «Η συνοριακή αστυνομία έχει την εξουσία να αρνηθεί την είσοδο σε ένα άτομο αν θεωρήσει πως η παρουσία του στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμβάλλει στο γενικό καλό»…

They just locked me out and said "au revoir"... Officially banned from UK for "racism".. doing fine though, all the cool people are being banned anyway 😉

Need to gather my thoughts and call family. Interrogation story is pretty crazy though. Will tell it soon. pic.twitter.com/mARtkyZKFm

