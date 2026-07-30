Ενδεκα κοινότητες εκκενώθηκαν στην περιοχή της Φερμοσέλ της δυτικής Ισπανίας, στα σύνορα με την Πορτογαλία, όπου νέα φωτιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες αρωγής.

Η έκταση που έχει καεί δεν έχει γνωστοποιηθεί, αλλά πολλοί οδικοί άξονες στην περιοχή είναι εκτός κυκλοφορίας.

El incendio en Fermoselle (Zamora) continúa descontrolado.



Dos pueblos más desalojados (ya son 14) y más medios aéreos y terrestres para combatir las llamas.



En concreto, doce medios aéreos y bomberos de Serbia, Cádiz y Cantabria, participan en las labores de extinción. pic.twitter.com/9oJ3xl3NOD — EFE Castilla y León (@EFE_CyL) July 30, 2026

Η μονάδα αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών του στρατού, η UME, έχει αναπτυχθεί στην ζώνη όπου η πυρκαγιά έχει καταταγεί στο επίπεδο 2 που επιτρέπει την έκτακτη επέμβαση της κεντρικής κυβέρνησης, καθώς στην Ισπανία με το εξαιρετικά αποκεντρωμένο σύστημα διακυβέρνησης, η διαχείριση των πυρκαγιών ανήκει στις τοπικές αρχές.

#ÚltimaHora 🔴 El incendio de Fermoselle (Zamora) sigue descontrolado y obliga a evacuar otras dos poblaciones https://t.co/z0h4AcG4sn — EL MUNDO (@elmundoes) July 30, 2026

Δύο ακόμη πυρκαγιές επιπέδου 2, στο Βαλ ντε λα Λόμπα και στο Σαν Θιπριάνο ντελ Κοντάδο, παραμένουν ενεργές στην περιοχή της Θαμόρα, στην περιφέρεια της Καστίγια – ι -Λεόν, η οποία έχει ήδη πληγεί από την μεγαλύτερη πυρκαγιά στην ιστορία της Ισπανίας. Η πυρκαγιά της Αβιλα παραμένει ενεργή και έχει κάψει 500.000 στρέμματα γης.