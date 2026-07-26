Το κύριο χερσαίο συνοριακό σημείο διέλευσης μεταξύ Κουβέιτ και Ιράκ άνοιξε ξανά, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής Συνοριακών σημείων διέλευσης της χώρας, την οποία μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράκ.

Το συνοριακό σημείο διέλευσης του Αμπντάλι είχε κλείσει προσωρινά μετά από επίθεση με drone την Πέμπτη, η οποία προκάλεσε υλικές ζημιές αλλά δεν είχε θύματα, σύμφωνα με τον στρατό του Κουβέιτ.

Το Αμπντάλι, που βρίσκεται στη βόρεια επαρχία Αλ-Τζαχρά του Κουβέιτ, αποτελεί βασική διαδρομή για την επιβατική και εμπορική κυκλοφορία μεταξύ των δύο χωρών. Δεν είναι σαφές ποιος εκτόξευσε τα drones.