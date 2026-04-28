Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε τον αποκλεισμό του στενού του Ορμούζ, θαλάσσιας αρτηρίας στρατηγικής σημασίας για τις εξαγωγές υδρογονανθράκων από τις μοναρχίες του Κόλπου στον υπόλοιπο κόσμο, «οικονομικό πυρηνικό όπλο», λέγοντας πως το Ιράν έχει σκοπό να επιβάλει τη δική του «κυριαρχία» στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News χθες, Δευτέρα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών —και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του προέδρου— υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός της θαλάσσιας οδού δείχνει γιατί το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.

«Το στενό είναι βασικά το ισοδύναμο οικονομικού πυρηνικού όπλου που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν εναντίον του κόσμου, και καυχιούνται γι’ αυτό», είπε.

Αν το Ιράν αποκτούσε πυρηνικά όπλα, επέμεινε, θα «κρατούσε όλη την περιφέρεια όμηρο».

Η Τεχεράνη διαψεύδει για δεκαετίες πως είναι επιδίωξή της η απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου.

Ο κ. Ρούμπιο απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση για το πώς θα αντιδράσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αν η Τεχεράνη συνεχίσει να αρνείται να διαπραγματευτεί για όσα απαιτεί η Ουάσιγκτον, ιδίως για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας.

Από την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του πριν από δύο μήνες, το Ιράν έχει de facto κλείσει το στενό, από όπου περνά υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που εξάγουν βασίλεια του Κόλπου στον υπόλοιπο κόσμο, πυροδοτώντας ραγδαία άνοδο των τιμών της ενέργειας. Οι ΗΠΑ επέβαλαν επίσης αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν, για να εκμηδενίσουν τα έσοδα από τις ιρανικές εξαγωγές αργού.

Συνεχίζεται η κατάπαυση του πυρός που κηρύχθηκε έπειτα από 40 ημέρες εχθροπραξιών, όμως οι συνομιλίες ανάμεσα στα δύο κράτη, ορκισμένους εχθρούς, μοιάζουν να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.