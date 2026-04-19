Οι στενοί δεσμοί του Καναδά με τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν κάποτε πλεονέκτημα, αλλά έχουν μετατραπεί σε αδυναμία, δήλωσε την Κυριακή ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς τους πολίτες, στο οποίο επαίνεσε επίσης τον ηρωισμό στρατιωτικών ηγετών που πολέμησαν κατά αμερικανικής εισβολής πριν από περισσότερους από δύο αιώνες.

Κρατώντας ένα μικρό παιχνίδι-στρατιώτη που απεικονίζει τον στρατηγό Άιζακ Μπροκ, τον Βρετανό στρατιωτικό ηγέτη που σκοτώθηκε υπερασπιζόμενος αυτό που είναι σήμερα ο Καναδάς από αμερικανική εισβολή στον Πόλεμο του 1812, ο Κάρνεϊ δήλωσε ότι ο Καναδάς δεν μπορεί να ελέγξει τις αναταράξεις που προέρχονται από τους Αμερικανούς γείτονές του και δεν μπορεί να βασίζει το μέλλον του στην ελπίδα ότι αυτές θα σταματήσουν ξαφνικά.

«Η σημερινή κατάσταση μοιάζει μοναδική, αλλά έχουμε αντιμετωπίσει παρόμοιες απειλές και στο παρελθόν», είπε ο Κάρνεϊ, αναφερόμενος στον Μπροκ και σε άλλες ιστορικές προσωπικότητες του Καναδά, όπως ο αρχηγός Τεκουμσέ, που ένωσε αυτόχθονες λαούς γύρω από τις Μεγάλες Λίμνες για να αντισταθούν στην αμερικανική επέκταση το 1812.

Ο Κάρνεϊ, ο οποίος εξασφάλισε κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την φιλελεύθερη κυβέρνησή του την περασμένη εβδομάδα, έχει δηλώσει ότι η εκλογική του νίκη θα τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά τον εμπορικό πόλεμο που ξεκίνησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, επέκρινε τον Καναδά την περασμένη εβδομάδα χαρακτηρίζοντάς τον δύσκολο εμπορικό εταίρο.

Ο Καναδάς, ο οποίος στέλνει σχεδόν το 70% των εξαγωγών του στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόκειται φέτος να επανεξετάσει την τριμερή συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι επιθυμούν σημαντικές αλλαγές στη συμφωνία.

Εκτός από την επιβολή δασμών σε καναδικές εξαγωγές όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο και τα αυτοκίνητα, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αναφερθεί στο ενδεχόμενο προσάρτησης του Καναδά και μετατροπής του στην 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

Το γραφείο του Κάρνεϊ δεν απάντησε άμεσα σε ερωτήσεις σχετικά με το γιατί δημοσίευσε τώρα το βίντεο και γιατί επαίνεσε πρόσωπα που αντιστάθηκαν στην αμερικανική επέκταση.

Ο Κάρνεϊ δήλωσε ότι σχεδιάζει να απευθύνει τακτικά μηνύματα στους Καναδούς τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, για να τους ενημερώνει σχετικά με το τι κάνει η κυβέρνησή του για την ανάπτυξη της οικονομίας και την υπεράσπιση της κυριαρχίας της χώρας.

«Είναι η χώρα μας, είναι το μέλλον μας, παίρνουμε πίσω τον έλεγχο», είπε.