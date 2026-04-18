Μια ασυνήθιστη —και μάλλον απρόσμενη— λύση για το πρόβλημα με τα αγριογούρουνα που εισβάλλουν σε ευρωπαϊκές πόλεις φαίνεται πως δοκιμάζεται, με τη βοήθεια ρομπότ που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη.

Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου καταγράφει τη στιγμή που ένα ανθρωποειδές ρομπότ κυνηγά ένα κοπάδι αγριογούρουνων στη Βαρσοβία της Πολωνίας. Στα πλάνα, το ρομπότ τρέχει μέσα σε άδειο χώρο στάθμευσης, προσπαθώντας να κατευθύνει τα ζώα μακριά.

Η λεζάντα του βίντεο αναφέρει «οδηγώ τα αγριογούρουνα πίσω στο δάσος», ενώ το απόσπασμα έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόκειται για ένα από τα γνωστά ανθρωποειδή ρομπότ G1 της κινεζικής εταιρείας Unitree, το οποίο εμφανίζεται με την ονομασία «Edward Warchocki».

zaganiam dziki do lasu pic.twitter.com/Pjxkn0kfob — Edward Warchocki (@edwardwarchocki) April 12, 2026

Παρά την ταχύτητά του, τα ζώα καταφέρνουν να διαφύγουν, με το ρομπότ να αντιδρά υψώνοντας το «χέρι» του, σε μια σκηνή που θυμίζει κινηματογραφική παραγωγή επιστημονικής φαντασίας.

Το πρόβλημα με τα αγριογούρουνα στην Ευρώπη έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, με τις αρχές σε ορισμένες περιοχές να προχωρούν ακόμη και σε θανατώσεις ζώων εντός κατοικημένων περιοχών.

Ωστόσο, όπως αποκαλύφθηκε, το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αποτελεί πραγματική επιχείρηση διαχείρισης άγριας ζωής, αλλά διαφημιστική ενέργεια. Το ρομπότ «Edward Warchocki» είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στην Πολωνία, λειτουργώντας ως «influencer» τεχνολογίας, με εμφανίσεις που περιλαμβάνουν τραγούδι σε σκηνή, συμμετοχή σε αγώνες δρόμου και ακόμη και επίσκεψη στο πολωνικό κοινοβούλιο.

Παρά τον χιουμοριστικό χαρακτήρα του βίντεο, χρήστες των social media σχολίασαν θετικά την ιδέα, χαρακτηρίζοντας το ρομπότ «ήρωα που δεν αξίζουμε», ενώ άλλοι έκαναν λόγο για μια ενδιαφέρουσα —έστω και σατιρική— εφαρμογή της ρομποτικής.

Ανάλογα παραδείγματα εμφανίζονται και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ένα παρόμοιο ανθρωποειδές ρομπότ με το όνομα «Jake the Rizzbot» έχει γίνει viral για τις εκκεντρικές του εμφανίσεις.

Την ίδια ώρα, δεν λείπουν οι ανησυχίες για τη συμπεριφορά τέτοιων μηχανών, καθώς έχουν καταγραφεί περιστατικά δυσλειτουργιών, όπως τραυματισμοί χειριστών ή απρόβλεπτες αντιδράσεις σε δημόσιες επιδείξεις. Ειδικοί προειδοποιούν ότι τέτοια συμβάντα ενδέχεται να αποτελούν προειδοποιητικά σημάδια για πιο σοβαρά ζητήματα στο μέλλον, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται ολοένα και περισσότερο σε κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας.