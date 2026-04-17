Ένα σύντομο βίντεο που κάνει τον γύρο των social media έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση για την ταυτότητα μιας ξανθιάς γυναίκας που εμφανίζεται να επιβιβάζεται στο Air Force One, ακριβώς πίσω από τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια πρόσφατης περιοδείας του σε Νεβάδα και Αριζόνα.

Το κλιπ, που διαδόθηκε ευρέως μέσω της πλατφόρμας X, δείχνει τη ψηλόλιγνη γυναίκα με μια χαρακτηριστική μεγάλη κόκκινη τσάντα να ακολουθεί τον Αμερικανό πρόεδρο στο προεδρικό αεροσκάφος, πυροδοτώντας πλήθος σχολίων και εικασιών.

Σύμφωνα με χρήστες και σχολιαστές στα social media, η γυναίκα δεν είναι άγνωστη, αλλά πρόκειται για τη Νάταλι Χαρπ, στενή συνεργάτιδα του Τραμπ εδώ και χρόνια.

Mysterious woman with large red bag seen getting on Air Force One behind President Trump 👀 pic.twitter.com/rPFQLb63ZS — Iran Updates🚨 (@IranUpdatesNow) April 16, 2026

«Η Ναταλί Χαρπ είναι βοηθός του Προέδρου των ΗΠΑ. Έχει μια “μυστηριώδη αύρα” επειδή σπάνια βρίσκεται στο προσκήνιο», έγραψε ο σχολιαστής Matt Wallace, ενώ αρκετοί χρήστες επιβεβαίωσαν την ταυτότητά της, υπογραμμίζοντας τον ενεργό ρόλο της στο περιβάλλον του προέδρου.

Η 35χρονη Χαρπ είναι πρώην τηλεπαρουσιάστρια και από το 2025 κατέχει τη θέση της εκτελεστικής βοηθού του προέδρου, έχοντας καθημερινή και άμεση εμπλοκή στο επικοινωνιακό του επιτελείο.

Μάλιστα, σε αρκετές διαδικτυακές αναφορές χαρακτηρίζεται ως «human printer», καθώς φέρεται να διαχειρίζεται και να οργανώνει δηλώσεις και αναρτήσεις του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.