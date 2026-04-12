Το αίτημα του Μπενιαμίν Νετανιάχου για την αναβολή της δίκης του για υποθέσεις διαφθοράς για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, επικαλούμενος «μυστικούς λόγους ασφαλείας και πολιτικής», δεν εξέπληξε όσους παρακολουθούν την τακτική πολιτικής επιβίωσης του πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αντιμετωπίζει κατηγορίες για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης σε τρεις διαφορετικές υποθέσεις, γνωστές ως υπόθεση 1000, 2000 και 4000, με τα κατηγορητήρια να έχουν κατατεθεί από τον Νοέμβριο του 2019.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός κατηγορήθηκε για πρώτη φορά εκείνη τη χρονιά για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης, έπειτα από χρόνια ερευνών. Η δίκη του, η οποία ξεκίνησε το 2020, διακόπηκε επανειλημμένα, κυρίως λόγω της γενοκτονίας των Παλαιστινίων στη Γάζα από το Ισραήλ, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023.

Ο Τραμπ και η έκκλησή του για χάρη

Η δίκη, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ποινή φυλάκισης για τον Νετανιάχου, καθυστέρησε εκ νέου αφού ο ίδιος και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησαν έναν απρόκλητο πόλεμο κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Το Τελ Αβίβ ανακοίνωσε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, διακόπτοντας για ακόμη μία φορά τη δίκη του πρωθυπουργού, εν αναμονή αντιποίνων από το Ιράν με πυραυλικές και μη επανδρωμένες επιθέσεις κατά της πόλης.

Ο Νετανιάχου έχει κυβερνήσει τη χώρα για πάνω από 17 χρόνια, τα 12 εκ των οποίων διαδοχικά. Αλλά σήμερα το πολιτικό του μέλλον μοιάζει πιο αβέβαιο από ποτέ.

Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου έχουν καλέσει τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, να απονείμει χάρη στον πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι η τακτική παρουσία του στο δικαστήριο επηρεάζει την ικανότητά του να ασκεί τα καθήκοντά του.

Israeli PM Netanyahu has requested to postpone his testimony for the next two weeks in his ongoing trial due to the current security situation.

«Με την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και την επιστροφή του δικαστικού συστήματος σε λειτουργία, οι ακροάσεις θα επαναληφθούν κανονικά», ανέφερε πρόσφατα ανακοίνωση των ισραηλινών δικαστηρίων.

Το γραφείο του Χέρτζογκ εξήγησε ότι το τμήμα χαρίτων του υπουργείου Δικαιοσύνης θα συλλέξει απόψεις επί του ζητήματος για να τις υποβάλει στον νομικό σύμβουλο του προέδρου, ο οποίος θα διαμορφώσει σχετική εισήγηση.

Βαρύ τίμημα

Οι κατηγορίες κατά του Νετανιάχου έχουν πλήξει τη θέση του στο Ισραήλ, το οποίο πρόκειται να διεξαγάγει εκλογές τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με το Reuters, ο συνασπισμός του Νετανιάχου, στον οποίο συμμετέχουν οι θρησκευτικοί έποικοι υπουργοί Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς, είναι πιθανό να χάσει τις εκλογές.

Ισραηλινοί επικριτές του Νετανιάχου υποστηρίζουν ότι επιδίωξε να παρατείνει τη γενοκτονία στη Γάζα ώστε να διασφαλίσει ότι η δίκη του δεν θα μπορούσε να επαναληφθεί, επιτρέποντάς του έτσι να παραμείνει στην εξουσία. Ο ίδιος βασίζει το πολιτικό του μέλλον στη σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ, παρά το γεγονός ότι την περασμένη Πέμπτη είχαν μια «τεταμένη» τηλεφωνική συνομιλία, όπως μετέδωσε το CNN.

Επικαλούμενο πηγές από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ που γνωρίζουν το θέμα, το αμερικανικό δίκτυο ανέφερε ότι η συνομιλία πραγματοποιήθηκε λίγο πριν το Ισραήλ ανακοινώσει ότι θα επιδιώξει άμεσες συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός με τον Λίβανο.

Η ισραηλινή πηγή δήλωσε στο CNN ότι ο Νετανιάχου κατανόησε πως, αν δεν ζητούσε άμεσες συνομιλίες με τον Λίβανο, ο Τραμπ θα μπορούσε απλώς να ανακοινώσει μια κατάπαυση του πυρός. Η συνομιλία αυτή αποτέλεσε τουλάχιστον την τρίτη μεταξύ των δύο ηγετών μέσα στην εβδομάδα, στην οποία ο Λίβανος είχε κεντρικό ρόλο.

Τα «δώρα» του Λευκού Οίκου

Η έλευση της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, με τις εκλογές του 2016, ήταν «δώρο» για τον Νετανιάχου. Μέσα σε ένα χρόνο ο Τραμπ αναγνώρισε την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ, σε μία κίνηση που πυροδότησε οργή σε όλο τον αραβικό κόσμο. Ήταν μία σημαντική πολιτική και διπλωματική νίκη ή «διπλωματικό πραξικόπημα», όπως κάποιοι το χαρακτήρισαν, για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Και τον Ιανουάριο του 2020, ο Νετανιάχου χαιρέτισε το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ ως «την ευκαιρία του αιώνα», αν και απορρίφθηκε από τους Παλαιστίνιους ως μονόπλευρο και έμεινε στο τραπέζι. Η απόσυρση των ΗΠΑ από τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ήταν επίσης μία απόδειξη της στενής σχέσης των δύο χωρών.

Η πλειοψηφία των Ισραηλινών τον θεωρεί, εν μέρει τουλάχιστον, υπεύθυνο για τα κενά ασφαλείας που επέτρεψαν τη φριχτή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε ότι μόνο το 15% των Ισραηλινών, συμπεριλαμβανομένου του 36% όσων είχαν ψηφίσει στο παρελθόν το Λικούντ, θέλουν να δουν τον Νετανιάχου να παραμένει πρωθυπουργός μετά τον πόλεμο.

Για αυτό και για τον Νετανιάχου, το πώς θα τελειώσει ο πόλεμος θα επηρεάσει άμεσα και το πολιτικό του μέλλον.