Σύγχυση και αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γερμανία η αποκάλυψη ότι, στο πλαίσιο του νέου κανονισμού για την στρατιωτική θητεία, οι άνδρες 17-45 ετών θα πρέπει να λαμβάνουν ειδική άδεια προκειμένου να παραμείνουν στο εξωτερικό για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών. Το υπουργείο Άμυνας αναγνωρίζει το πρόβλημα και ετοιμάζει τώρα σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Η εφημερίδα Frankfurter Rundschau αποκάλυψε το περασμένο Σάββατο τη σχετική πρόβλεψη, η οποία είχε έως τώρα περάσει απαρατήρητη: «Οι άνδρες πρέπει να λάβουν άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Bundeswehr μετά την ηλικία των 17 ετών, εάν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών», αναφέρεται στο Άρθρο 3, Παράγραφος 2 του Νόμου περί Υποχρεωτικής Στρατιωτικής Θητείας του 1965. Το 2011 ανεστάλη ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της στρατιωτικής θητείας, αλλά η συγκεκριμένη διάταξη παρέμεινε στον Νόμο και επανενεργοποιήθηκε όταν τέθηκε σε ισχύ η νέα νομοθεσία περί Στρατιωτικής Θητείας, από την 1.1.2026.

Λόγω και των αργιών του Πάσχα στη Γερμανία, επικράτησε τις τελευταίες ημέρες σύγχυση σχετικά με το τι πραγματικά ισχύει. Αρχικά το υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι πρόκειται μόνο για την απαραίτητη καταγραφή του στρατιωτικού προσωπικού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι στην πράξη δεν αλλάζει κάτι. Ο κανόνας ίσχυε ήδη κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, αλλά ακόμη και τότε δεν είχε πρακτική σημασία, επισήμανε το υπουργείο, αφήνοντας ωστόσο αναπάντητο το ερώτημα εάν οι άνδρες 17-45 ετών πρέπει τελικά να ζητούν επίσημη άδεια εάν σκοπεύουν να μείνουν εκτός Γερμανίας για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών. «Για να αποφευχθεί η περιττή γραφειοκρατία», διευκρίνισε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, οι διοικητικοί κανονισμοί θα ορίζουν ότι η άδεια «θεωρείται χορηγηθείσα εφόσον η στρατιωτική θητεία είναι εθελοντική». Αυτό όμως θα άλλαζε εάν η Γερμανία επανέφερε την υποχρεωτική στράτευση, διευκρινίστηκε.

«Προς το παρόν, δεν αλλάζει τίποτα για τους άνδρες: Είτε 17 είτε 45 ετών, είτε κάπου ενδιάμεσα – όλοι φυσικά επιτρέπεται να ταξιδεύουν και προς το παρόν δεν χρειάζονται άδεια», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa. Απαντώντας μάλιστα σε σχετική ερώτηση της εφημερίδας BILD, το υπουργείο του ανέφερε νωρίτερα απόψε ότι «λείπει μόνο μια υπογραφή», προκειμένου να θεσμοθετηθεί η εξαίρεση από τον συγκεκριμένο κανονισμό, κάτι που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός της εβδομάδας.

Πρώτοι αντέδρασαν οι Πράσινοι, ζητώντας από τον υπουργό Άμυνας να τροποποιήσει άμεσα τη νομοθεσία, ενώ η Αριστερά έκανε λόγο για ενδείξεις ότι «οδεύουμε προς την επαναφορά της υποχρεωτικής θητείας». Ακόμη όμως και εντός του κυβερνητικού συνασπισμού, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) Γιοχάνες Φέχνερ έκρινε μεν ότι η απαίτηση χορήγησης άδειας αναφέρεται μόνο στην υποχρεωτική θητεία, ζήτησε ωστόσο διευκρινίσεις.

Υπό το βάρος του πολέμου στην Ουκρανία και των νέων γεωπολιτικών συνθηκών, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση άλλαξε από 1.1.2026 τη νομοθεσία για την στρατιωτική θητεία, η οποία ήταν τα τελευταία χρόνια εθελοντική. Οι άνδρες που ενηλικιώνονται λαμβάνουν ερωτηματολόγιο το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν. Κατόπιν περνούν από ιατρικές εξετάσεις και καταρτίζονται οι κατάλογοι με τους στρατεύσιμους, από τους οποίους η Bundeswehr μπορεί να καλέσει σε υποχρεωτική πλέον θητεία, σε περίπτωση ελλείψεων σε έμψυχο δυναμικό. Ως στόχο το υπουργείο Άμυνας έχει θέσει την αύξηση των στρατιωτών κατά 60-80.000 έως το 2035.