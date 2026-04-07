Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας κοντά στη Διώρυγα του Παναμά, όταν ισχυρή έκρηξη σε βυτιοφόρο καυσίμων προκάλεσε εκτεταμένη αναστάτωση, τραυματισμούς και σοβαρές ζημιές σε κρίσιμες υποδομές της περιοχής.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά σε γέφυρα, με την έκρηξη να είναι ιδιαίτερα σφοδρή, κινητοποιώντας άμεσα τις Αρχές. Από το συμβάν, τουλάχιστον δύο άνθρωποι υπέστησαν εγκαύματα δεύτερου βαθμού και λαμβάνουν ιατρική φροντίδα, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό πιθανού εγκλωβισμένου ατόμου.

A fire has engulfed the Bridge of the Americas over the Panama Canal



A massive explosion occurred there. The cause was a fuel fire on a tanker passing nearby, which then triggered a domino effect.



One person has been killed, reportedly an oil company worker. Three others were… pic.twitter.com/CTgYsxVe9f — NEXTA (@nexta_tv) April 7, 2026

Αμέσως μετά την έκρηξη, ξέσπασε φωτιά σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στο Μπαλμπόα, η οποία επεκτάθηκε γρήγορα, προκαλώντας σοβαρές φθορές στη γέφυρα Bridge of the Americas στην Πόλη του Παναμά.

Η στιγμή της ισχυρής έκρηξης καταγράφηκε σε βίντεο, όπου φαίνονται τεράστιες φλόγες να υψώνονται πάνω από το οδόστρωμα, ενώ οδηγοί που βρίσκονταν κοντά στο σημείο απομακρύνονταν άμεσα, εγκαταλείποντας τα οχήματά τους για λόγους ασφαλείας.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η πυρκαγιά οδήγησε στην προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στη γέφυρα, ώστε οι αρμόδιες Αρχές να προχωρήσουν σε εκτίμηση της κατάστασης και να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει περαιτέρω απειλή για την ασφάλεια.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και εκτός συνόρων, δεδομένου ότι σημειώθηκε σε ένα από τα πιο νευραλγικά σημεία για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και το παγκόσμιο εμπόριο. Ειδικοί τονίζουν ότι ακόμη και μικρής διάρκειας διαταραχές στην περιοχή της Διώρυγας του Παναμά ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις εμπορικές ροές και στις ενεργειακές αγορές.