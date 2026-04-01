Ομοσπονδιακός δικαστής αποφάσισε χθες Τρίτη ότι η απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να τερματίσει τη χρηματοδότηση των δημόσιων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών δικτύων NPR και PBS μέσω εκτελεστικού διατάγματος πέρυσι, είναι παράνομη και δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

Την 1η Μαΐου 2025, ο αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο τερμάτισε «την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση του NPR και του PBS», καθώς ο Λευκός Οίκος του Ντόναλντ Τραμπ κατηγορούσε τα δυο μέσα ενημέρωσης πως διέσπειραν «προπαγάνδα της ριζοσπαστικής αριστεράς με χρήματα των φορολογουμένων».

Το προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα ακολούθησε ψηφοφορία στο Κογκρέσο, τον Ιούλιο του 2025, με τον οποίο καταργήθηκε η χρηματοδότηση 1,1 δισεκ. δολαρίων στην εποπτεύουσα Corporation for Public Broadcasting (CPB), που δεν υπάρχει πλέον. Ο φορέας αυτός είχε κρίσιμη συμβολή στους προϋπολογισμούς του NPR και του PBS.

Κατόπιν προσφυγών των δυο δημόσιων μέσων, ομοσπονδιακός δικαστής της πρωτεύουσας, ο Ράντολφ Μος, αποφάνθηκε χθες Τρίτη ότι το προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα δεν έπρεπε να εφαρμοστεί, διότι παραβιάζει την πρώτη τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος — η οποία κατοχυρώνει την ελευθερία της έκφρασης.

Στην απόφασή του, εξηγεί ότι η κυβέρνηση ασφαλώς μπορεί να επιλέγει τι χρηματοδοτεί. Ωστόσο, προσθέτει, δεν μπορεί να τιμωρεί ΜΜΕ κόβοντάς τους τη χρηματοδότηση εξαιτίας απόψεων που μπορεί να εξέφρασαν ή να μετέδωσαν, επειδή διαφωνεί.

«Η πρώτη τροπολογία χαράσσει μια γραμμή που η κυβέρνηση δεν μπορεί να περάσει: (δεν επιτρέπει) να χρησιμοποιείται η εξουσία του κράτους -συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής εξουσίας- για να ‘τιμωρείται ή να φιμώνεται η έκφραση (απόψεων) που δεν εγκρίνει’», διευκρινίζει ο δικαστής.

Σύμφωνα με την ετυμηγορία του, το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ ήταν «σαφές», συνίστατο στο ότι η δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση δεν δικαιούνται πλέον χρηματοδότηση επειδή ο πρόεδρος «δεν ενέκρινε την κάλυψή τους», την έβρισκε υπερβολικά «προσκείμενη ‘στην αριστερά’», προσθέτει.

Πάνω από 40 εκατομμύρια Αμερικανοί ακούν κάθε εβδομάδα τη δημόσια ραδιοφωνία NPR και 36 εκατομμύρια βλέπουν κάθε μήνα τηλεοπτικές εκπομπές κάποιου τοπικού σταθμού του εθνικού δικτύου του PBS, κατά υπολογισμούς των δυο μέσων ενημέρωσης.

Πρόκειται για «γελοία απόφαση που εξέδωσε ακτιβιστής δικαστής, ο οποίος αποπειράται να υπονομεύσει τον νόμο. Το NPR και το PBS δεν έχουν κανένα δικαίωμα να λαμβάνουν δημόσια κεφάλαια, και το Κογκρέσο έχει ήδη ψηφίσει υπέρ της κατάργησης της χρηματοδότησής τους», αντέδρασε σε γραπτή τοποθέτησή της που έστειλε σε ΜΜΕ, ανάμεσά τους και στο Γαλλικό Πρακτορείο, η Άμπιγκεϊλ Τζάκσον, αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Στην άλλη πλευρά, η εκτελεστική πρόεδρος του NPR, η Κάθριν Μάχερ, χαιρέτισε τη «νίκη» που επαναβεβαιώνει «τα δικαιώματα του ελεύθερου και ανεξάρτητου Τύπου».

«Τα δημόσια μέσα ενημέρωσης υπάρχουν για να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον -αυτό των Αμερικανών- κι όχι κάποιο πολιτικό πρόγραμμα, ή κάποιον εκλεγμένο αξιωματούχο», πρόσθεσε.

«Όπως είχαμε επιχειρηματολογήσει, και όπως επιβεβαίωσε ο δικαστής Μος, αυτό το διάταγμα αποτελεί εγχειριδιακή περίπτωση διάκρισης εξαιτίας απόψεων», σχολίασε από την πλευρά του εκπρόσωπος του PBS.

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε την επίθεσή του εναντίον των μέσων ενημέρωσης που εκλαμβάνει ως εχθρικά προς αυτόν, χρησιμοποιώντας διάφορους μοχλούς στη διάθεσή του — πολιτικούς, οικονομικούς και νομικούς.